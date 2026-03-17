El senador Álex Flórez se encuentra en el centro de la polémica luego de que se conociera un audio en el que habla de la estrategia política de cara a las elecciones. En el registro, el congresista menciona la necesidad de ganar en primera vuelta y hace referencia a la “minga” como parte del proceso de movilización.

Sigue a PULZO en Discover

En el audio, Flórez señala que el objetivo es lograr la victoria antes de una eventual segunda vuelta, al considerar que ese escenario sería más complejo para su sector político. “Tenemos que ganar en primera vuelta sí o sí”, se escucha decir, lo que encendió el debate público sobre el alcance de sus palabras y la interpretación de su mensaje.

(Vea también: Cientos de indígenas protestan y bloquean el acceso a La Alpujarra, en Medellín)

“Estamos en minga y vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno. Tenemos 79 días, compañeros, hasta el 31 de mayo y ese día tenemos que ganar el primera vuelta sí o sí. No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que en segunda vuelta nos van a joder, van a tratar de tumbar y de desmontar nuestro proyecto y ya sabemos que lo están haciendo. No es cualquier tarea la que tenemos”, se le escucha decir en una reunión con la minga.

Lee También

¿Qué dijo Álex Flórez del audio filtrado?

Frente a la controversia, el senador respondió en entrevista con el periodista Julio Sánchez Cristo, donde negó que se esté instrumentalizando a la minga para fines políticos. Según explicó, los pueblos indígenas tienen autonomía y toman sus decisiones de manera colectiva, por lo que rechazó las versiones que apuntan a posibles bloqueos o acciones de presión.

“Hay que darle una claridad al país y yo creo que es inaceptable lo que usted ha planteado. Primero, nosotros no estamos usando a la minga para protestar, el pueblo indígena, por demás, tiene su plena autonomía, las decisiones las toman colectivamente según sus costumbres. Es muy grave que usted plantee que, si no ganamos en primera vuelta yo estoy diciendo que se vienen retenes y todo”, dijo en Caracol 6AM W.

Flórez insistió en que sus declaraciones han sido tergiversadas y aclaró que la minga, desde su visión, representa unidad y trabajo comunitario, no protestas ni vías de hecho. Además, reiteró que la intención es recorrer el país junto a comunidades indígenas para promover el voto por Iván Cepeda, apostándole a una victoria en primera vuelta.

“Están tergiversando esa intervención mía, que en ningún momento dije nada de bloqueos, ni de tomar, jamás lo haría. Estamos planteando recorrer Colombia con los pueblos indígenas, invitando al pueblo colombiano a votar por Iván Cepeda para ganar en primera vuelta porque consideramos que en segunda es mucho más difícil”, explicó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.