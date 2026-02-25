En Colombia, es más común de lo que parece que un propietario descubra que el área o los linderos de su predio no coinciden con lo que figura en la escritura pública o en el folio de matrícula inmobiliaria. Esta situación puede causar inconvenientes para vender, hipotecar, subdividir o incluso heredar el inmueble. Sin embargo, la legislación contempla mecanismos para corregir esa información.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: ¿Restricción a grandes compradores bajó precios? El caso holandés y el revés de la gentrificación)

De acuerdo con guías jurídicas y entidades oficiales, el trámite se conoce como rectificación o aclaración de área y linderos, y permite ajustar los datos del inmueble cuando existe una diferencia entre la realidad física y lo registrado legalmente.

¿Cuándo se debe rectificar el área de un predio?

El procedimiento aplica cuando:

Lee También

El terreno mide más o menos de lo que aparece en la escritura.

Los linderos están mal descritos.

Existen errores de medición en documentos antiguos.

Se realizaron actualizaciones catastrales que no coinciden con el registro.

La rectificación no implica cambiar la propiedad ni ampliar el terreno de forma arbitraria; solo busca que los documentos reflejen la realidad física del inmueble.

Paso a paso para rectificar área y linderos en Colombia

Según el Ministerio de Justicia y expertos jurídicos, el proceso general incluye:

Levantamiento topográfico: se debe contratar un profesional (ingeniero o topógrafo) que mida el predio y elabore un plano con coordenadas y linderos actualizados.

Revisión de títulos y documentos: se analizan la escritura, el certificado de tradición y el plano para verificar inconsistencias.

Trámite notarial o judicial: si no hay conflicto con vecinos o terceros, se puede hacer por escritura pública ante notaría.

Si existen disputas o dudas sobre límites, el proceso puede requerir intervención judicial.

Registro en la Oficina de Instrumentos Públicos: una vez otorgada la escritura o sentencia, se inscribe la corrección para que tenga efectos legales. (Este procedimiento permite actualizar oficialmente la información del inmueble).

¿Cuánto puede tardar el trámite?

El tiempo depende de la complejidad:

Notarial sin conflictos: semanas o pocos meses.

Judicial con controversias: puede tardar varios meses o más de un año.

Recomendaciones clave para propietarios en 2026

Verifique periódicamente el certificado de tradición y libertad.

Compare los datos con la realidad física del predio.

Si detecta diferencias, actúe pronto para evitar problemas en ventas o créditos.

Busque asesoría legal cuando existan conflictos de linderos con vecinos.

(Vea también: Multa de más de $500.000 que aplicarán a quienes viven en conjuntos por incumplir exigente norma)

¿Por qué es importante corregirlo?

No rectificar el área puede generar:

Problemas en compraventas o sucesiones.

Dificultades para obtener créditos hipotecarios.

Conflictos legales con colindantes.

Conflictos legales con colindantes. Inconsistencias tributarias o catastrales.

Por eso, especialistas recomiendan que los propietarios mantengan sus documentos actualizados para evitar riesgos jurídicos futuros.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.