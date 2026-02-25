Escrito por:  Redacción Economía
En Colombia, es más común de lo que parece que un propietario descubra que el área o los linderos de su predio no coinciden con lo que figura en la escritura pública o en el folio de matrícula inmobiliaria. Esta situación puede causar inconvenientes para vender, hipotecar, subdividir o incluso heredar el inmueble. Sin embargo, la legislación contempla mecanismos para corregir esa información.

De acuerdo con guías jurídicas y entidades oficiales, el trámite se conoce como rectificación o aclaración de área y linderos, y permite ajustar los datos del inmueble cuando existe una diferencia entre la realidad física y lo registrado legalmente.

¿Cuándo se debe rectificar el área de un predio?

El procedimiento aplica cuando:

  • El terreno mide más o menos de lo que aparece en la escritura.
  • Los linderos están mal descritos.
  • Existen errores de medición en documentos antiguos.
  • Se realizaron actualizaciones catastrales que no coinciden con el registro.

La rectificación no implica cambiar la propiedad ni ampliar el terreno de forma arbitraria; solo busca que los documentos reflejen la realidad física del inmueble.

Paso a paso para rectificar área y linderos en Colombia

Según el Ministerio de Justicia y expertos jurídicos, el proceso general incluye:

  • Levantamiento topográfico: se debe contratar un profesional (ingeniero o topógrafo) que mida el predio y elabore un plano con coordenadas y linderos actualizados.
  • Revisión de títulos y documentos: se analizan la escritura, el certificado de tradición y el plano para verificar inconsistencias.
  • Trámite notarial o judicial: si no hay conflicto con vecinos o terceros, se puede hacer por escritura pública ante notaría.
  • Si existen disputas o dudas sobre límites, el proceso puede requerir intervención judicial.
  • Registro en la Oficina de Instrumentos Públicos: una vez otorgada la escritura o sentencia, se inscribe la corrección para que tenga efectos legales. (Este procedimiento permite actualizar oficialmente la información del inmueble).

¿Cuánto puede tardar el trámite?

El tiempo depende de la complejidad:

  • Notarial sin conflictos: semanas o pocos meses.
  • Judicial con controversias: puede tardar varios meses o más de un año.
  • Recomendaciones clave para propietarios en 2026
  • Verifique periódicamente el certificado de tradición y libertad.
  • Compare los datos con la realidad física del predio.
  • Si detecta diferencias, actúe pronto para evitar problemas en ventas o créditos.
  • Busque asesoría legal cuando existan conflictos de linderos con vecinos.

¿Por qué es importante corregirlo?

No rectificar el área puede generar:

  • Problemas en compraventas o sucesiones.
  • Dificultades para obtener créditos hipotecarios.
    Conflictos legales con colindantes.
  • Inconsistencias tributarias o catastrales.

Por eso, especialistas recomiendan que los propietarios mantengan sus documentos actualizados para evitar riesgos jurídicos futuros.

