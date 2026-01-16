Luego de la salida estratégica de la Organización Corona de varios de sus negocios conjuntos, el Grupo Falabella decidió profundizar su compromiso con el mercado colombiano mediante la consolidación de su propiedad, una movida lapidaria de cara al futuro.

En enero de 2026, la compañía chilena anunció la adquisición de las participaciones minoritarias que su socio local mantenía en unidades clave, lo que marca una transición hacia un control total y directo, informó El Mercurio de Chile.

Esta decisión se fundamenta en la visión de largo plazo que el ‘holding’ tiene para Colombia, considerándolo un pilar esencial dentro de su estrategia de crecimiento en la región latinoamericana.

La operación financiera representó una inversión de aproximadamente 159 millones de dólares. Con este capital, Falabella absorbió los porcentajes que Corona poseía en cuatro áreas fundamentales para su ecosistema de servicios.

En primer lugar, adquirió el 35 % de Falabella Retail Colombia, logrando así el control absoluto de sus tiendas por departamento. Asimismo, compró el 31 % de Banco Falabella Colombia y el 35 % de Seguros Falabella Colombia.

Finalmente, la transacción incluyó el 35 % de ABC de Servicios S.A.S., una entidad que apoya la operación logística y de servicios del grupo en el territorio nacional.

Esta decisión permite a Falabella eliminar la necesidad de consensuar estrategias operativas con un socio externo en estas unidades específicas. Al centralizar el mando, el grupo busca agilizar la toma de decisiones y acelerar su transformación digital y omnicanal.

La administración del ‘holding’ destacó que este movimiento no es un repliegue, sino una apuesta por la eficiencia. Con una estructura de propiedad más concentrada, la empresa puede alinear mejor sus objetivos financieros y comerciales, ofreciendo una experiencia más integrada y coherente para sus clientes en banca, seguros y comercio minorista.

Pese a este cambio significativo, Falabella decidió mantener su alianza con Organización Corona en un negocio específico que ha demostrado ser altamente rentable y estratégico: Sodimac Colombia.

En esta sociedad, que opera las marcas Homecenter y Constructor, la estructura accionaria no sufrió modificaciones. Corona continúa liderando con el 51 % de la propiedad, mientras que Falabella conserva el 49 % restante. Esta excepción confirma que la decisión de 2026 fue una reconfiguración selectiva del portafolio para maximizar el control donde el ‘retail’ y los servicios financieros son el núcleo del negocio.

Así, la decisión de Falabella en 2026 luego de la salida de Corona fue fortalecer su presencia directa mediante una simplificación societaria. Esta inversión millonaria envía una señal de estabilidad al mercado, asegurando que el grupo chileno seguirá siendo un actor dominante en la economía colombiana bajo un modelo de gestión unificado y autónomo.

¿Quién es el dueño de Falabella?

Falabella S.A. es una empresa de propiedad compartida, controlada mayoritariamente por un grupo de familias chilenas de origen italiano y diversos inversores institucionales. Aunque no existe un único dueño individual, el control estratégico ha sido históricamente ejercido por los descendientes de su fundador, Salvatore Falabella, y la familia Solari.

La estructura de propiedad se divide principalmente entre siete clanes familiares que, hasta mediados de 2025, mantenían un pacto de control sobre aproximadamente el 66% de las acciones. Estas familias incluyen a los Solari, Cúneo y Del Río. Entre las sociedades de inversión más destacadas que representan estos intereses se encuentran Inversiones Auguri (de Cecilia Karlezi Solari), Inversiones San Vitto (de los hermanos Solari Donaggio) e Inversiones Don Alberto (de la familia Del Río).

El restante porcentaje de la compañía pertenece al mercado público, compuesto por administradoras de fondos de pensiones (AFP), fondos de inversión internacionales como BlackRock y accionistas minoritarios que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Desde 2023, la presidencia del directorio es ocupada por Enrique Ostalé, quien se convirtió en el primer profesional externo a las familias controladoras en liderar la organización, marcando un hito en la modernización de su gobierno corporativo.

