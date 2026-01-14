Mientras que Colombia vive la caída del dólar, también sigue con atención una radical decisión dentro de Falabella después de 23 años de historia: la renuncia de José Luis del Río Goudie del directorio de esa empresa.

La determinación no pasa desapercibida si se tiene en cuenta el protagonismo de este empresario en el conglomerado chileno desde 2003, cuando gracias a la fusión entre Sodimac y Falabella se catapultó la expansión internacional, explicó el portal especializado América Retail.

De hecho, este hombre estuvo ligado durante cuatro décadas a Sodimac, lo que demuestra la importancia de su huella para el crecimiento a nivel regional y plantea un nuevo panorama en el ámbito directivo.

Cabe recordar que Falabella confirmó el fin del pacto de accionistas en julio de 2025, una medida que cortó con 22 años de una estructura, por lo que no se afirma que el paso de José Luis del Río “no ocurre en un vacío” y se presenta en medio de un “proceso de redefinición”.

En ese sentido, en lo que se califica como un “escenario inédito” entre alianzas y nuevas negociaciones, la saliente figura explicó que prefirió concentrarse en otros proyectos.

Sin embargo, el empresario tiene una intención muy clara y también dejó claro que apoya a su hermano Juan Pablo del Río para la próxima elección del directorio de Falabella.

“La señal busca despejar dudas sobre el rol que seguirá jugando la familia en el gobierno corporativo del ‘retailer’, aun cuando José Luis del Río decida dar un paso al costado de la mesa directiva. El apoyo explícito a su hermano refuerza la idea de continuidad en la influencia familiar, aunque bajo una configuración distinta”, explicó América Retail.

Así es como se mueven las cartas en uno de los conglomerados más grandes a nivel regional y con importante presencia en Colombia, por lo que esta decisión no pasa desapercibida.

¿Cuándo se define el nuevo directorio de Falabella?

La definición del nuevo directorio de Falabella está programada para abril de 2026, cuando se hará la renovación de los miembros del Directorio en la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía.

El proceso de renovación del Directorio de Falabella en 2026 sucede en un contexto significativo de cambio. El histórico pacto de accionistas que regía la estructura de control de la empresa por 22 años terminó el primero de julio de 2025, luego de expirar su vigencia.

Ese pacto agrupaba a siete familias que controlaban una parte mayoritaria de la propiedad del grupo, y su conclusión marcó el inicio de una nueva etapa donde no existe un grupo controlador definido.

El hecho de que el pacto haya finalizado implica que la elección del nuevo directorio en abril de 2026 será crucial para la definición de mayorías dentro de Falabella.

Sin acuerdos preestablecidos, los accionistas podrán competir de manera más directa para influir en la composición del Directorio y, por ende, en las decisiones estratégicas futuras.

Actualmente, el Directorio está compuesto por nueve miembros con mandatos que fueron renovados por última vez en la Junta General de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2023, para un periodo de tres años, lo que precisamente sitúa la próxima renovación en abril de 2026.

¿Cómo es la situación actual de Falabella en Colombia?

La situación actual de Falabella en Colombia durante el inicio de 2026 refleja un proceso de transformación estratégica orientado a la rentabilidad y el fortalecimiento de su ecosistema digital.

Luego de superar periodos de incertidumbre financiera en años previos, la multinacional chilena ha logrado estabilizar sus operaciones en el mercado colombiano mediante una optimización de sus tiendas físicas y un impulso agresivo a su plataforma de comercio electrónico.

Esta estrategia ha permitido que la compañía mantenga su liderazgo en el sector de tiendas por departamento, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de los hogares locales.

En el ámbito financiero, Falabella ha reportado una recuperación en sus márgenes operativos dentro del territorio nacional, apoyada por una gestión más eficiente de sus inventarios y la integración de servicios financieros a través de su banco.

