Uribe criticó duramente la política económica del Gobierno y su impacto en los trabajadores, especialmente por el manejo de la deuda y el comportamiento reciente del dólar.

Señaló que, ante la urgencia de “elegir a Cepeda”, el Gobierno ha adquirido una nueva deuda externa de 11.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones tienen una tasa de interés muy alta, cercana al 13,5 %, comparada según él con un crédito “gota a gota”.

Según el expresidente, la combinación de estos dólares, el gasto burocrático excesivo, las remesas y los ingresos “ligados al narcotráfico” ha fortalecido artificialmente el peso, reduciendo el precio del dólar.

Uribe añade que aunque esto puede parecer positivo, termina afectando gravemente a sectores exportadores intensivos en mano de obra, como los floricultores y los call centers, que no pueden subir sus precios por la competencia internacional. A esto se suman mayores impuestos y un clima de incertidumbre económica que frena la inversión.

El texto de Uribe en X también cuestiona el aumento salarial promovido por el Gobierno, al considerarlo insostenible para muchas empresas y más cercano a una estrategia política que a una solución real.

Finalmente, destacó que Paloma Valencia presentará propuestas para un ajuste económico que busque un bienestar equilibrado para trabajadores y empresarios.

¿Por qué es bueno que el dólar caiga en Colombia?

La caída del dólar puede traer varios beneficios para la economía colombiana y para el bolsillo de los ciudadanos. En primer lugar, abarata las importaciones. Productos como alimentos, medicamentos, tecnología, maquinaria y combustibles cuestan menos en pesos, lo que ayuda a contener la inflación y reduce la presión sobre el costo de vida de las familias.

En segundo lugar, un dólar más bajo disminuye el valor de la deuda externa del país medida en pesos. Esto permite que el Gobierno destine menos recursos al pago de intereses y capital, y tenga mayor margen para invertir en programas sociales, infraestructura o educación.

También beneficia a las empresas que dependen de insumos importados, ya que pueden producir a menores costos. Esto se traduce en precios más estables para los consumidores y en una mayor competitividad de sectores como la industria, el comercio y los servicios.

Para las personas, un dólar bajo significa viajes al exterior más económicos, matrículas internacionales más accesibles y compras en plataformas extranjeras a mejor precio.

Además, una moneda local fuerte suele transmitir confianza en la economía, lo que puede atraer inversión extranjera y fortalecer la estabilidad financiera del país.

En conjunto, un dólar más barato puede contribuir a mejorar el bienestar general, siempre que se acompañe de políticas que protejan a los sectores exportadores.

