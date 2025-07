El cierre de una etapa de Falabella luego de 22 años plantea nuevos retos para esa organización, que tiene tiendas en diferentes países, entre los que se destaca Colombia como actor.

Lo cierto es que varios especialistas tienen en la mira el siguiente movimiento después de que finalizó el pacto de accionistas que hubo entre varias familias y que sirvió para exponer una estabilidad notable.

Por esa razón, hay una fecha clave que desde ya está en el calendario del ámbito financiero porque presupone algunas modificaciones, que podrían salpicar la realidad en el mercado nacional.

¿Qué fecha tiene Falabella para cambio de directivos?

El pacto de accionistas de Falabella, que rigió la compañía durante 22 años, finalizó el primero de julio de 2025 debido a la expiración de su plazo de vigencia. Si bien el pacto ha terminado, el cambio de directivos no es inmediato.

Según el portal América Retail, la renovación del directorio de Falabella está programada para abril de 2026. Este es el momento en el que se medirán las nuevas fuerzas entre los accionistas, ahora sin las restricciones del acuerdo previo.

El fin del pacto abre una nueva etapa para Falabella, donde los diferentes grupos familiares que componen la propiedad (como Karlezi Solari, Cortés Solari, Sergio Cardone, Heller Solari, Del Río Goudie, Cúneo Solari y Solari Donaggio, entre otros) tendrán mayor libertad para comprar o vender acciones y buscar nuevas alianzas. Se espera una “lucha por el poder” para construir mayorías que definan la composición del directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

Incluso se menciona que nuevos accionistas, como las familias Müller y Fürst, que han aumentado su participación, podrían jugar un papel clave en la conformación del próximo directorio. La compañía se encuentra en un período de definiciones estratégicas y de gobernanza de cara a 2026.

¿Cómo afecta a Colombia el cambio de accionistas de Falabella?

Falabella confirmó recientemente que sigue en Colombia, luego de algunas especulaciones que surgieron después de la salida de Corona como parte del grupo que tiene papel clave en el país.

De hecho, un día después de que se confirmó el final del pacto de accionistas hizo una publicación en sus redes sociales en la que remarcó su interés de mantenerse dentro del mercado a nivel nacional.

Lo cierto es que los movimientos de propietarios y el eventual cambio de directivos en esa multinacional chilena abre la posibilidad de que se evalúen las alternativas del negocio en los diferentes países.

Un ejemplo de eso está en la diferencia de posturas que existe con las tiendas en Brasil, donde algunos pretenden cerrar los puntos debido a los malos rendimientos que han registrado en los últimos tiempos.

Bajo ese panorama, Colombia también está a la espera ante este nuevo paso de los accionistas que ya no tiene reversa y en el que la unidad de criterios no tiene continuidad, por lo que no se debe descartar una modificación de los planes a pesar de los anuncios hechos recientemente sobre el negocio.

¿Cuántas tiendas tiene Falabella en Colombia?

Al día de hoy, julio de 2025, Falabella cuenta con 26 tiendas distribuidas en 11 ciudades de Colombia.

Estas tiendas se encuentran estratégicamente ubicadas en las principales ciudades del país, incluyendo:

Bogotá: es la ciudad con la mayor concentración de tiendas, abarcando centros comerciales importantes como Unicentro, Santa Fe, Titán, Galerías, Hayuelos, Plaza Central, Diver Plaza, Plaza Imperial, y Centro Mayor, entre otros.

es la ciudad con la mayor concentración de tiendas, abarcando centros comerciales importantes como Unicentro, Santa Fe, Titán, Galerías, Hayuelos, Plaza Central, Diver Plaza, Plaza Imperial, y Centro Mayor, entre otros. Medellín: La capital antioqueña cuenta con Falabella en centros comerciales como Santa Fe Medellín, San Diego y Arkadia.

La capital antioqueña cuenta con Falabella en centros comerciales como Santa Fe Medellín, San Diego y Arkadia. Cali: en el occidente del país, Falabella tiene presencia en Unicentro, Chipichape, Jardín Plaza y WTC.

en el occidente del país, Falabella tiene presencia en Unicentro, Chipichape, Jardín Plaza y WTC. Chía: la tienda de Fontanar es un punto importante para la zona.

la tienda de Fontanar es un punto importante para la zona. Bucaramanga: con presencia en centros comerciales como Caracolí.

con presencia en centros comerciales como Caracolí. Otras ciudades como Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué también cuentan con tiendas Falabella, asegurando una cobertura nacional significativa.

Es importante destacar que, si bien Falabella ha pasado por procesos de reestructuración y optimización de su red de tiendas en los últimos años, su número de almacenes en Colombia se ha mantenido relativamente estable en torno a las 26-27 unidades. La compañía sigue apostando por su presencia física complementando su robusta operación de e-commerce.

