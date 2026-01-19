Falabella reveló un ambicioso plan estratégico de expansión y modernización para el año 2026, destinando una inversión histórica que asciende a los 900 millones de dólares.

Esta inyección de capital está diseñada para fortalecer su presencia competitiva en los mercados de Chile, Perú, Colombia y Brasil, enfocándose primordialmente en la optimización de su ecosistema físico y digital.

En Colombia, la inversión rondará los 180 millones de dólares, orientados a consolidar su ecosistema luego de la salida de su socio local y a modernizar las sucursales de Banco Falabella.

En Chile, el país con la mayor asignación, se destinarán aproximadamente 450 millones de dólares, enfocados principalmente en la automatización de almacenes y la expansión de su marca de mejoramiento del hogar.

Para Perú, la compañía ha reservado cerca de 230 millones de dólares con el fin de fortalecer su red de supermercados y centros logísticos.

Finalmente, en Brasil, se asignarán los 40 millones de dólares restantes para potenciar la presencia de Sodimac en el competitivo mercado paulista, buscando optimizar la última milla en las entregas.

La decisión financiera busca consolidar la posición del ‘holding’ como el líder indiscutible del ‘retail’ en la región, adaptándose a las nuevas exigencias de un consumidor que demanda inmediatez y una experiencia de compra omnicanal sin fisuras.

De la cifra total anunciada, una parte significativa se dirigirá a la renovación tecnológica y logística, pilares fundamentales para sostener el crecimiento del comercio electrónico.

Falabella planea mejorar sus centros de distribución y potenciar sus plataformas digitales para reducir los tiempos de entrega, un factor determinante en la industria actual.

Al integrar de manera más eficiente sus inventarios físicos con las ventas en línea, la compañía espera maximizar la disponibilidad de productos y mejorar la satisfacción del cliente final.

Esta estrategia digital no solo incluye las tiendas por departamento, sino también sus unidades de mejoramiento del hogar y supermercados.

En cuanto a la infraestructura física, el plan para 2026 contempla la apertura de nuevas tiendas y la remodelación profunda de los establecimientos actuales. El objetivo es transformar los puntos de venta en espacios de experiencia donde la tecnología facilite el proceso de compra.

Falabella entiende que el ‘retail’ físico sigue siendo un componente vital del negocio, especialmente cuando se combina con servicios financieros y seguros.

Por ello, se harán inversiones específicas para modernizar las sucursales bancarias dentro de sus complejos, buscando una mayor integración de los servicios que ofrece el grupo bajo una misma marca paraguas.

Colombia figura como un mercado prioritario dentro de esta distribución de recursos. Luego de la reciente consolidación del control total de sus operaciones en el país, el grupo invertirá en mejorar la infraestructura de sus marcas locales.

Esto incluye el fortalecimiento de la red de tiendas de mejoramiento del hogar y la actualización de las plataformas de banca digital, que han mostrado un crecimiento exponencial en el territorio colombiano. La empresa confía en que esta inversión no solo generará valor para los accionistas, sino que también impulsará la creación de empleos directos e indirectos en toda la región.

Este anuncio de 900 millones de dólares es una señal de solidez financiera y visión de largo plazo por parte del directorio de Falabella. En un entorno económico global desafiante, la firma apuesta por la innovación como el motor para asegurar su sostenibilidad futura.

