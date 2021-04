green

Lina Tejeiro fue una de las tantas mujeres que se refirió al video publicado por una mujer que denunció a través de redes sociales que fue víctima de acoso sexual luego de subirse a un bus en Bogotá. La usuaria sacó su celular para grabar al hombre que le mostró su pene desde la parte trasera del vehículo de transporte público.

La grabación causó una importante movilización en diferentes plataformas, con miles de mujeres reprochando que ese tipo de actos sigan siendo tan comunes en la sociedad y se mantengan impunes. Es por eso que la actriz decidió referirse al respecto.

Tejeiro confesó que ella también fue víctima de acoso sexual y que lo sufrió en dos oportunidades durante toda su vida. “A mí también me pasó. En algún momento de mi vida, un taxista me mostró su pene, y cerca del colegio donde estudié un celador me mostró su pene”, confesó la famosa colombiana.

Acto seguido, la también modelo reprochó que muchas personas duden de la denuncia que hizo la mujer que sufrió acoso en el bus. Cabe recordar que hasta una pasajera que estaba en el vehículo no le creyó a la víctima lo que estaba contando y le pidió que no maltratara al acosador, algo que indignó aún más a ella.

“Por eso me solidarizo y por eso no pongo en duda lo que la mujer dice, porque tristemente muchos me están diciendo que no se ve el pene, que es mentira (¿acaso no ven cómo se sube la cremallera?). Cómo se nota que no saben qué es vivir eso“, concluyó Tejeiro en su cuenta de Instagram.

Esta fue la historia con la que la famosa reveló que también sufrió acoso sexual un par de veces: