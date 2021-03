green

La patinadora recibió los mensajes a través de Instagram, cuando un hombre, que se identifica como Andrés, le manifiesta su felicidad por haberla encontrado en redes sociales.

Ella le dice que no lo reconoce, por lo que él le cuenta que siempre va al sitio de Bogotá donde ella entrena y que un día se acercó para preguntarle por los horarios de la pista

“Te veía más seguido antes. Me siento con mi perro a verte; a veces ni llevo la bici. Y no te volví a ver y, como te seguí a donde vivías, a veces te veo allá; pero no es fácil verte salir y me da pena porque a veces sales acompañada“, le escribió el acosador a la patinadora.

La mujer se mostró aterrada, por lo que él le dice que no la quiere asustar, pues ella le “encanta” y que llevaba mucho tiempo buscándola por redes sociales.

La deportista le expresa que se siente incómoda con esos mensajes, pero el hombre insiste e incluso le dice que va a ir a Chapinero y que allá se pueden encontrar e incluso ir a la casa de él.

“A usted no le importa pero a mí sí. Yo no tengo interés en ir a su casa ni hablar con usted. Lo que usted está haciendo en este momento es acoso y voy a denunciarlo“, le advierte la patinadora.

Pero él no presta atención y antes le responde: “No te pongas bravita, te lo estoy proponiendo por las buenas”. Ella le pregunta si acaso lo está amenazando, y le pide que la deje en paz.

No obstante, el sujeto se pone grosero, la insulta y le asegura que él no ha esperado tanto tiempo para nada.

“Desde hace mucho la he deseado y no me lo va a impedir. Será por las malas“, le escribe el hombre.

Ante las intimidaciones, la patinadora publicó la conversación en Instagram y aseguró que ya estaba adelantando las denuncias respectivas ante las autoridades.