green

Fue el juzgado quinto penal de Buga, Valle del Cauca, el que mandó a la cárcel a Jaime Cuéllar, expresidente de la Liga de Boxeo de ese departamento, detenido este jueves en el municipio de Restrepo.

Así lo anunció el abogado de las víctimas, Elmer José Montaña, que publicó este trino con la información:

Juez 5 Penal Mpal de Buga, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario (carcel de Buga) al señor Jaime Cuellar (ex presidente de la liga V/cana de Boxeo), por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años. No hubo apelaciones. — Elmer José Montaña G (@elmermontana) March 26, 2021

Al exdirectivo lo acusan, de acuerdo con el medio, del delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años.

Y es que son varios los señalamientos de acoso sexual que hay contra Cuéllar. Algunas boxeadoras dijeron, con chats en mano, que él se aprovechaba de las condiciones vulnerable de ellas para pedirles sexo.

Pero además, según denuncias, al expresidente no le habría importado que las boxeadoras fueran menores de edad, y habría acosado a varias de ellas.

Precisamente por un caso contra una menor de 17 años es que la Fiscalía lo acusa. El ente acusador indicó que el caso se habría presentado en 2011, cuando, al parecer, le exigió a la víctima “mantener relaciones sexuales a cambio de entregarle elementos de deportes”.

Acoso sexual del que señalan al expresidente de la Liga de Boxeo del Valle

La menor de 17 años que habría sufrido ese acoso hoy es una mujer que habló de su caso en Cali 24 horas.

Ella contó que los hechos se presentaron en una de las giras nacionales de 2011. Ella asistió a Restrepo, Valle del Cauca, para un campeonato de boxeo y ahí sucedió el acoso.

“Yo fui a representar a Risaralda y no al Valle, entonces le dije a Jaime que me guardara mi dotación que eran botas, uniforme, etc. En ese momento, él me dijo que llegara a su habitación donde se estaba hospedando. Yo no le vi ninguna malicia ni nada porque parecía un hombre serio”, comentó la mujer.

Sin embargo, al llegar a ese lugar para reclamar sus pertenencias, “él cerró la puerta con pasador y me propuso que tuviera relaciones sexuales. Yo le dije que no, que era un atrevido”.

Por este caso, la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, se solidarizó con las mujeres denunciantes y le pidió a la Fiscalía que avance en la investigación para que se haga “justicia”.