A pesar de que ya no está como presidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, él aún es acusaciones por varias jóvenes sobre los supuestos hechos ocurridos durante 10 años, cuando él estuvo a cargo de esa institución.

En diálogo con Cali 24 horas, dos mujeres que no dieron a conocer su identidad contaron cómo era que, dicen ellas, Jaime Cuéllar las acosaba, sin importarle que fueran menores de edad. Estas denuncias se suman a las hechas por otras personas inicialmente.

Una de los relatos revelados en este portal, aseguró que cuando ella tenía 13 años, el directivo la invitaba a la oficina para decirle que “le gustaba mucho, que la podíamos pasar muy rico“. Esta misma mujer aseguró que él “comenzó a decirme que me pagaba el colegio y que podía ayudarle a mi mamá con cosas de la casa”.

Según la denunciante, él se aprovechaba de las condiciones sociales de las jóvenes para ofrecerles ayudas de diferente índole. Pero también abusaba de su poder.

“Me daba miedo demandarlo porque como él tenía el poder de que yo fuera a una Selección Colombia, también tenía el poder de borrarme de la historia del boxeo. Él era juez en las peleas y en todas siempre decía quién ganaba”, aseguró

Otra mujer que se manifestó en este medio vallecaucano añadió más información sobre el modus operandi de esta persona.

En una de las giras nacionales de 2011, esta joven, que para aquel momento tenía 17 años, asistió a Restrepo, Valle, para un campeonato de boxeo y ahí sucedió el hecho de acoso.

“Yo fui a representar a Risaralda y no al Valle, entonces le dije a Jaime que me guardara mi dotación que eran botas, uniforme, etc. En ese momento, él me dijo que llegara a su habitación donde se estaba hospedando. Yo no le vi ninguna malicia ni nada porque parecía un hombre serio”, comentó la mujer.

Sin embargo, al llegar a ese lugar para reclamar sus pertenencias, “él cerró la puerta con pasador y me propuso que tuviera relaciones sexuales. Yo le dije que no, que era un atrevido”.

Aunque ellas aseguran que no estuvieron sexualmente con él en ningún momento, en noticias RCN dieron a conocer el testimonio de una persona que sí accedió a las pretensiones de Jaime Cuéllar.

“Yo estuvo con él en muchas ocasiones, pero no lo hice por placer sino por necesidad porque no tenía otra opción”, aseguró la denunciante que tenía 16 años en ese momento.

En ese mismo informativo publicaron un audio en el que el entonces presidente de la Liga Vallecuacana de Boxeo le dice a alguien que “venga por la tarde, tipo 3 0 4, que no hay nadie aquí. Yo hago un esfuerzo también porque usted a mí me gusta“.

Aunque el hombre ya no está vinculado a esta entidad, las investigaciones continuarán para que estos hechos contra estas menores de edad no queden impunes.