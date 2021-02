green

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más. Más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante”, expuso la artista en un video que vuelve a poner en apuros al artista.

Castro, en su video, dijo que que no se quiere aprovechar de lo que está pasando ahora con las denuncias en contra del charro, pero hace 8 meses ha estado escribiendo un libro que le facilitó tener una entrevista con un medio de Estados Unidos, en donde habría hablado del caso de acoso sexual.

Castro dio a entender que Vicente Fernández censuró dicha entrevista y por eso se decidió a sacar el video con su grave denuncia.

Lupita Castro advierte a Vicente Fernández sobre el supuesto caso de acoso

“Tengo datos y fechas. He sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo, pero ya no lo voy a callar”, aseguró la artista, que avisó a Fernández.

“To también tengo poder. El poder de Dios, el poder de la palabra y el poder de este aparatito [el celular y las redes sociales]”, remató la cantante.

Esta nueva denuncia pone de nuevo a Fernández en aprietos, luego de que tuviera que disculparse por un video en el que aparece tocándole un seno a una mujer.

Denuncia de Lupita Castro contra Vicente Fernández

Este es el video en el que la cantante asegura que el cantante mexicano no solo la acosó, sino que también la censuró: