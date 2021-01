Luego de que la joven asegurara que se sintió vulnerada cuando se dio cuenta de lo ocurrido, la periodista Mara Patricia Castañeda fue a ver al ídolo de la música ranchera en su rancho ‘Los 3 potrillos’, ubicado en Jalisco, y le preguntó su opinión al respecto.

Vicente Fernández, que es suegro de la ‘Kim Kardashian’ mexicana, le dijo a la conductora mexicana que nunca presionó el pecho de la mujer como lo hacen ver, que él en un inicio colocó su mano sobre el estómago y luego la subió, para supuestamente no hacerla sentir incómoda.

No obstante, más adelante el intérprete de ‘El rey’ comentó que no recuerda a la joven, pues eran muchas las personas que lo visitaban en su rancho, y tampoco sabe si su acción surgió a partir de alguna broma.

“Le ofrezco una disculpa, de todo corazón, pero no lo hice con intención. Si lo hubiera hecho intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, explicó el intérprete mexicano.