La víctima de los hechos, cuyo nombre no fue revelado, le dijo a Kienyke que el caso de acoso sexual ocurrió el pasado sábado en horas de la mañana.

El hombre, identificado como Juan Camilo Rojas González, cometió varios actos abusivos contra la mujer sin importar que el bus de Transmilenio estuviera en movimiento ni que varias personas lo estuvieran viendo.

Testimonio del acoso sexual en Transmilenio

La mujer le dijo al medio digital que todo comenzó cuando ella estaba en la fila de la parada de Villas de Granada para subirse a la ruta M81, con destino al Museo Nacional. “Esta persona me abre espacio para que me suba al bus, luego me doy cuenta de que este hombre empieza a perseguirme haciéndose detrás mío”.

Ante el inusual comportamiento, ella decidió sentarse cerca del conductor para evitar cualquier reacción inadecuada del sujeto.

A pesar de ello, el hombre la siguió y comenzó a hacer actos indebidos.

“Me sigue, se ubica al lado mío y me doy cuenta de que estaba masturbándose, […] pasa tras de mí y me roza los glúteos con su pene y con la mano”, contó la víctima.

Ella, detalla el medio, reaccionó, lo empujó y se retiró de ahí. Luego, notó que su pierna izquierda estaba untada de semen y comenzó a gritarle.

“Me limpié la pierna con papel higiénico, el cual se adjuntó como prueba en la declaración”, contó la joven. Sin embargo, a pesar de quedar en evidencia, el sujeto la siguió hostigando, por lo que el conductor pidió ayuda de las autoridades en la estación de la Avenida 68, agregó.

Al lugar llegó la Policía que capturó al hombre por el delito de injuria por vía de hecho. En la detención, se ve que iba vestido con una pantaloneta y una camiseta deportiva. Ahora, está en manos de las autoridades judiciales.

Captura del acosador que fue detenido en Transmilenio: