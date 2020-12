green

Ella le aseguró a Semana que los hechos del supuesto acoso se dieron durante el empalme de la Alcaldía de Villavicencio, al que dice que fue invitada por Harman, pese a que ella apoyó al candidato del Centro Democrático “que no tiene nada que ver con la línea política” del alcalde.

Carrero dijo que el mandatario local le puso una cita sobre las 2:00 de la mañana para que se vieran los dos solos. No obstante, ella no aceptó, aseveró en el medio.

Debido a la negativa de la mujer, el alcalde la llamó a su despacho a reclamarle y le preguntó, según ella, que por qué le había enviado fotos íntimas.

“Yo, la verdad, he hecho todo en la vida, menos enviarle fotos íntimas a alguien. Ahí empezó todo esto. Me parece perverso y aberrante querer convencer a una mujer de algo que no hizo. Me decía, con toda la seguridad, me decía: ‘Es que tengo las fotos en mi celular’“, declaró la denunciante.

Carrero aseveró que Harman le dijo que sí ella lo denunciaba, él iba a decir que ella estaba enojada porque él no la nombró en la Secretaría de la Mujer de Villavicencio, que, aseguró, ella ayudó a instalar.

“Me pareció que era lo más despreciable que podía hacer un hombre, y era utilizar el poder para chantajear a una mujer de esa manera”, agregó.

La mujer, que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía, agregó en el medio que los casos de acoso sexual se siguen presentando en la Alcaldía de Villavicencio, y eso también la motivó a tomar medidas. No obstante, dice ella, ha recibido amenazas para que se quede callada.