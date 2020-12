En las imágenes, ya eliminadas de su cuenta de Instagram, se ve al automovilista de 21 años de edad filmándose mientras intenta tocar los pechos de una joven que no parece dar su consentimiento.

“Haas no aprueba el comportamiento de Mazepin. El simple hecho de que el video haya sido subido a las redes sociales es inaceptable. El caso será tratado internamente”, manifestó la escudería estadounidense en un comunicado.

El piloto es el hijo del empresario Dimitri Mazepin, propietario del fabricante de fertilizantes minerales Uralchem, y está patrocinado por la empresa rusa Uralkali, especializada en la producción y venta de potasa, de la que su padre es director no ejecutivo.

Mazepin compartirá garaje en Haas la próxima temporada con el alemán Mick Schumacher, hijo del legendario Michael Schumacher.

Here is a fully blurred version, anonymising the girl: pic.twitter.com/K65ucReaOA

— Peke_Formula1 (@Peke_Formula1) December 9, 2020