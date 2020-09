green

Todo indica que las vacaciones que disfrutó la mujer junto a Vicente Fernández Jr., hijo mayor del cantante de rancheras, despertó la intriga de varias usuarias en Instagram; allí le preguntaron cómo consiguió el voluptuoso y curvilíneo cuerpo que bronceó en Cancún.

Por lo anterior, Mariana publicó varias historias de Instagram en las que aseguró que les daría a sus seguidoras recomendaciones sobre cirugías estéticas, pues “todo lo que ven está operado”, es decir, que transformó su cuerpo en el quirófano.

“Todas podemos estar iguales o hasta mejor, porque todo es cirugía plástica, mi doctor es muy bueno”, añadió la empresaria, que ha compartido varias románticas fotografías con el hermano de Alejandro Fernández.

En una entrevista con el programa Ventaneando, la nuera de Vicente Fernández se refirió a algunos de los procedimientos con los que ha mejorado la apariencia de su cuerpo.

“Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Me arreglaron una cirugía en el pecho (mamoplastia) que no me encantaba”, explicó la mexicana, quien añadió que esto lo hizo cuando ya estaba junto al hijo del artista, así que valora que la haya acompañado en su recuperación.

Aquí, las historias de Mariana que fueron replicadas por un usuario en YouTube: