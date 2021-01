La grabación del intérprete de ‘Acá entre nos’ se volvió tendencia en TikTok, en donde los usuarios lo tildaron de acosador y aseguraron que este tipo de comportamientos hacia las mujeres no se deberían seguir presentando.

Vicente Fernández, que es suegro de la despampanante ‘Kim Kardashian’ mexicana, aparece en el video posando para una foto junto a una niña, una joven y una señora, que serían parte de una familia.

En el momento en que les anunciaron que les tomarían la instantánea, el cantante mexicano habría aprovechado para posar su mano sobre un seno de la joven; además, se tomó el atrevimiento de tocarla con libertad y hasta apretar su cuerpo.

Aquí, el video que fue replicado en Instagram por la periodista Yadira Rentería:

Pese al toque del artista, la mujer no expresó ningún tipo de comentario en el momento, que habría ocurrido en 2017 y hasta ahora se volvió viral, como ella misma lo indicó al programa ‘De primera mano’.

“Yo estaba usando un brasier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo; no me di cuenta hasta que vi la foto e hice ‘zoom’. Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo”, expresó la joven al medio.