El cantante mexicano, que tiene como nuera a la Kim Kardashian mexicana, estrenó un nuevo disco para celebrar sus 80 años y por esto figura en los primeros puestos de los ‘trending topics’ de Latinoamérica, pero varios usuarios desconocían su lanzamiento y temieron lo peor.

Una gran cantidad de personas aseguró en la red social que llegó a pensar que Vicente Fernández había fallecido, pues era muy raro encontrarlo desde tan temprano en tendencias y algunos hasta recordaron que este ha sido un año de malas noticias.

Parece que la gran cantidad de muertes que se ha visto en el mundo artístico este 2020 ya tiene prevenidos a los usuarios, quienes reconocieron que se alcanzaron a asustar por lo que le pudiera ocurrir a la leyenda de la ranchera, que generó polémica en 2019 al no querer recibir trasplante de hígado.

No obstante, todos aquellos que temieron por el intérprete de ‘Mujeres divinas’ quedaron sorprendidos con la entrega del disco ‘A mis 80’s’, del que se desprende el sencillo ‘Cuando me digas’, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Aquí, las reacciones de los usuarios en Twitter:

Este 2.020 me tiene traumado !

Hpta que susto, veo la tendencia Vicente Fernández y me imagino lo peor, pero descubro que sacó un nuevo disco y me alegra mucho, aún cuando no soy muy afín a la música ranchera, pero el señor Vicente es un gran artista.

— Johs77 (@johs77) December 7, 2020