En 2012, ‘el Chente’ tuvo que interrumpir una gira mundial cuando fue diagnosticado con cáncer de hígado: “Me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira”, contó el cantante al programa ‘De primera mano’.

En la misma entrevista, Fernández recordó que el equipo médico que lo atendió le dijo que necesitaba una trasplante, pero que se negó: “Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”.

Finalmente, Vicente abandonó el hospital de Houston, Estados Unidos, donde lo atendían. Luego de escuchar de una intervención con ayuda robótica en Chile, se sometió a una cirugía, aunque no especificó exactamente cuál, en ese país. “Me operaron y yo ni supe”, le contó al medio.

La entrevista completa con Vicente Fernández se puede ver en el video que aparece a continuación. Las declaraciones sobre el trasplante se pueden escuchar a partir del minuto 3:35.