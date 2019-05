View this post on Instagram

• Mi más fiel compañía….Dandy. A la hora que sea, donde sea, allí está siempre. Ojalá aprendiéramos más de estos angelitos de 4 patas que llegan a este mundo por pocos años para enseñarnos más que un adulto que viva decenas de años ❤️❤️ amor del bueno siempre, te amo pulga!! Para los que preguntan por sus ojitos, Dandy perdió la vista hace casi 3 años y vive igual de felizzzzz eso si, cada día más consentido. Quien se despide de su mascota con beso y hablada Antes de salir de casa?? 🐶🐶 Look @xussoficial Aretes @carocruzempresa Foto @hernanpuentes M&H @malejocangrejo