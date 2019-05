green

¡Alerta! Algunos detalles de esta nota podrían ser un ‘spoiler’ para quienes no han visto la serie de Netflix ‘Historia de un crimen: Colmenares’.

De acuerdo con Jorge, la producción sobre la muerte de su hermano comete un grave error cuando empieza a mostrar que el hecho no fue un asesinato, como cree la familia de la víctima.

“[La falla más grande es] el giro que dan después del sexto capítulo, que es en donde ya empiezan a manejar la versión del accidente. El que se encarga de hacer ese cambio es un periodista [papel que hace el actor Julián Román], que es el que lleva el hilo, la narrativa de la serie. Y ahí es donde este periodista no empieza a valorar las mismas pruebas que al inicio de la serie”, afirmó el hermano de Luis Andrés Colmenares en la emisora, donde también se refirió a sus intenciones políticas.

Jorge añadió en la frecuencia radial que, incluso, la serie se basa en una prueba poco confiable para decir lo de la muerte accidental.

“Él mismo [periodista] encuentra [las pruebas] y son las mismas que él investiga. Simplemente porque tiene una duda, porque al inicio [el fiscal del caso Luis González, interpretado por Enrique Carriazo, y otro personaje] lanzan un tronco y el tronco no se mueve, y al final de la serie, ya el tronco está dentro del túnel. Él [el periodista] intenta mostrar que sí se puede arrastrar un cuerpo en ese túnel, pero tal como se mostró en juicio y en la necropsia, el cuerpo de mi hermano no contaba con señales de arrastre, lo cual quiere decir que mi hermano no pudo caer en un punto y arrastrarse 200 metros después para terminar debajo del canal de El Virrey”, puntualizó.

Pese a esta versión del familiar de Colmenares, que además expresó que este no es el único disgusto que tienen él y sus padres por lo mostrado en la producción, lo cierto es que Netflix ha aclarado que su serie tiene una parte de ficción y otra real, basada en dos libros.

Es más, en la producción se muestra casi el mismo orden cronológico que tuvo el caso en los estrados judiciales, donde primero se involucró a Laura Moreno y Jessi Quintero en la muerte de Colmenares, y enseguida a Carlos Cárdenas, pero luego los tres jóvenes fueron declarados inocentes.