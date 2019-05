La pregunta se la formuló Julio Sánchez Cristo en el marco de una entrevista que La W le hizo este martes al hermano del fallecido Luis Andrés Colmenares que se centró en la serie que hizo Netflix sobre el polémico caso.

“Jorge le quiero hacer una pregunta que me envía un oyente y se la hago con todo respeto. Me dice el oyente: ‘¿No le parece extraño que hoy esté hablando Jorge Colmenares y no quien siempre ha hablado con ustedes que es su padre o en su defecto su madre? La respuesta es porque él está comenzando a ambientar una campaña política para ir al Concejo de Bogotá y está utilizando el efecto mediático del caso”, cuestionó Sánchez Cristo.