Tanto Valeria como su mamá, Elizabeth Ballesteros, dieron detalles del complicado proceso que han llevado a cabo para poner la denuncia formal contra el sujeto. Después de 3 días, lograron hacerlo ante la Fiscalía General de la Nación.

Inicialmente, la joven publicó en su cuenta de Instagram el relato del acoso que habría sufrido por parte del conductor. “Me apretaba la entrepierna con fuerza. […] Me pidió mi número de teléfono y no me decía el valor del viaje para que yo pudiera pagar y bajarme”, escribió Valeria, en esa red social.