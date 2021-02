green

Desesperada, Lorena Arce publicó un video en el que relató el mal momento que ha vivido recientemente por cuenta de una persona que, dice ella, la ha perseguido constantemente.

“Hace meses me viene acosando un hombre que no conozco, con el que nunca he entablado ningún tipo de relación ni conversación. Se ha hecho pasar por parentesco mío para poder acercarse, incluso en mi residencia”, asegura la joven.

Arce cuenta con más de 480.000 seguidores en sus redes sociales y en sus publicaciones resalta su trabajo como modelo y deportista, un hecho por el que muchas personas le envían mensajes, pero en este caso ya pasó a otro aspecto por el que, asegura, teme por su vida.

En llanto, Lorena contó: “Paso de la admiración a una obsesión al punto de acercarse a mí encapuchado. Al principio me mandaba mensajes de que me amaba, me quería conocer, pero el último que me mandó fue ‘cuídese mucho’, en son de amenaza“.

La modelo contó que la Policía lo detuvo y fue ahí cuando le envío esa frase, por medio de un correo público, razón por la que ella desapareció por completo de la redes sociales desde que publicó ese video.

Lorena Arce hizo en su cuenta de instagram esta publicación y allí dio a conocer el hombre al que ella señala como su acosador, además de mostrar algunos videos que este hombre le envió.

“Todos los usuarios o cuentas creadas las he bloqueado, sin embargo no para. Menciona frases que quiere hacerme suya sí o sí, que me desea, me hace temer por mi vida y mi integridad. Es un enfermo, depravado y me da aun más temor que tiene niñas que son sus sobrinas a su alcance“, escribió en su post.

Esta es la denuncia hecha por la joven, aunque Pulzo se abstiene de mostrar a la persona señalada:

Y estas son algunas de las fotos que ella comparte en su cuenta de Instagram:

