El Deportivo Cali no está atravesando su mejor momento deportivo y los hinchas ya perdieron la paciencia. Así quedó demostrado este jueves, luego de que un grupo de aficionados fuera hasta el hotel en Bucaramanga en el que está concentrado el cuadro ‘azucarero’ para apretar al técnico Alfredo Arias.

Los aficionados le hicieron saber al entrenador uruguayo lo molestos que se sentían por ver que en el último mes los resultados del club han sido pobres, y hasta le cuestionaron que mantuviera a algunos jugadores en la formación titular. La frase que más le repitieron a Arias es que él estaba dirigiendo al Cali y que estaba obligado a tener un rendimiento destacado.

“Yo creo que Arroyo no puede ser titular hoy. Yo sé que usted es el técnico y tiene la última palabra, pero el equipo no está dando. Estás en el Deportivo Cali”, le recriminó un aficionado al técnico. Después de esa frase, el hincha en cuestión le dijo a Arias que no estaba en un equipo cualquiera, y el uruguayo se molestó mucho con eso último.

Tal fue el enojo del técnico charrúa que se quitó las gafas, como si se estuviera preparando para pelear a puños con los aficionados. Al darse cuenta de esa tensa situación, fue necesaria la intervención de un agente de la Policía para tranquilizar a las partes.

“Vos estás en el Deportivo Cali, un equipo grande, no es cualquier equipo. Aquí hay que ganar, le dijo en tono desafiante uno de los hinchas a Arias. El entrenador estaba decidido a iniciar una pelea física con el aficionado, pero compañeros del cuerpo técnico y demás presentes lo contuvieron.

El Cali es sexto en la tabla de posiciones, pero de los últimos cinco partidos empató cuatro y perdió uno. Eso hizo que el equipo vallecaucano, que empezó con rendimiento perfecto el campeonato y fue líder de la Liga BetPlay, ahora se encuentre preocupado por la posibilidad de quedar eliminado de los cuadrangulares.

Los verdes jugarán esta noche contra el Bucaramanga, en condición de visitantes. Está claro que la obligación que tienen es lograr los tres puntos, o de lo contrario escenas como las que se vivieron en el hotel de concentración este jueves podrían volverse más comunes. Este es el video que se conoció de la discusión de Arias con los hinchas: