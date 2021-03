green

El periodista Carlos Antonio Vélez se acostumbró a hablar de diferentes temas que no están relacionados al fútbol en los primeros minutos de la columna que tiene todos los días en su espacio de Antena 2.

Recientemente le dedicó algunas palabras a Gustavo Petro y ahora la señalada fue Claudia López, quien recientemente anunció unas medidas restrictivas para evitar que las personas salgan en las noches durante esos días.

El experimentado comunicado señaló que impedirle a las personas que salgan de sus hogares en los horarios establecidos no tiene ningún sentido y criticó sus apariciones públicas.

“Ya apareció esta mañana la lideresa a hacer observaciones. Primero, toque de queda en Semana Santa. ¿Cómo le parece la genio? De 12 a 5 de la mañana. ¿A quién se le ocurre salir un jueves o un viernes santo a las 12 de la noche? Y con estos fríos. Eso sí que es un saludo a la bandera, ganas de figurar“, dijo Vélez.

Pero el periodista deportivo también le pidió a la alcaldesa de Bogotá que acelere el plan de vacunación y deje de pedir más vacunas, porque, según datos que él posee, hay unas que están disponibles, pero no han sido aplicadas.

“Por qué mejor no tranquilizamos el tema y hablamos menos de los defectos en la vacunación del Gobierno Nacional y hablamos más de los defectos propios. Estas cifras son escandalosas. El Gobierno le ha entregado 317.040 vacunas a Bogotá y al fin de semana se habían usado 245.054. Señora, hablemos menos, hagamos menos bobadas, critiquemos menos a los demás y hagamos lo que tenemos que hacer ¿Por qué no vacuna a todos los que tiene que vacuna? Reclama que no hay y resulta que hay y no se usa”, dijo vehemente.

Toque de queda para Bogotá en Semana Santa

Este jueves, en una rueda de prensa virtual, la alcaldesa dio un panorama de cómo está la ciudad a pocos días de que inicie la Semana Mayor [Vea acá cuántos festivos hay y cuándo serán]. Aunque no hay nada para alarmarse, Claudia López señaló que las restricciones son para evitar un posible aumento de casos como el que sucedió iniciando el año.

Tal como lo dijo Vélez, Bogotá tendrá toque de queda nocturno que empieza a las 12 de la media noche y finaliza a las 5:00 de la mañana, todos los días.

Otras de las medidas tomadas para estos días es la prohibición de aglomeraciones, procesiones, visitas a monumentos ni a Monserrate y recomiendan no reunirse con personas que no sean del núcleo familiar o viajar con personas con las que no conviven.

Por el momento descartó que se vaya a implementar la medida de pico y cédula para ingresar a establecimientos en los próximos días. Esta fue la presentación completa de la alcaldesa en la que también mostró el semáforo con el que funcionará Bogotá.