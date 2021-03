green

La joven denunciante publicó un video en redes sociales en el que cuenta que ella iba corriendo cuando un hombre se le paró en frente, y a pesar de que ella se negaba a mirarlo, dice, él le insistía para que le pusiera atención.

“Me dice: ‘¿Ya lo viste?’ Yo volteo, y el man se había sacado el pene y se estaba masturbando en frente mío. Yo me paralicé. […] Yo comienzo a temblar y se me salen las lágrimas”, narró la mujer.

Cuando el acosador la vio descompuesta, dice ella, arrancó su motocicleta; la mujer, con ayuda de un taxista que pasó, empezó a perseguir al hombre que cruzó por la calle Real, de Cartagena, y en una esquina vieron a unos policías, a los que, cuenta, les contaron el acoso del que acaba de ser víctima.

Pero según ella, los uniformados “ni se inmutaron”, por lo que no pudo dar con el paradero del señalado.

“No estamos protegidas, no nos cuidan, no les importa. El día que algo les pase, griten, pataleen, háganse matar, porque si no nos cuidamos nosotras, nadie nos va a cuidar. No les importa ni un culo“, declaró joven entre lágrimas, como se aprecia en el siguiente video: