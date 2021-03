Una joven, identificada en Twitter como Diana Luna, contó la historia que le habría ocurrido a una amiga suya en Cali después de tomar un carro en la aplicación Beat para transportarse.

La publicación da cuenta del testimonio de la amiga de Diana, quien narra con detalles cómo fue su experiencia de terror al subirse al vehículo de un conductor de esa plataforma.

En el relato, la joven cuenta que después de recibir comentarios morbosos del conductor, el sujeto procedió a cambiar el destino para el que ella iba y tomar camino hacia otro sector de esa ciudad.

“Me doy cuenta que cambió el mapa llevándome para el sur (yo me dirigía para el norte). Tuve que decirle que parara, me tocó gritarle; él solo se reía. Le dije que me quería bajar, me dijo que no, yo lo amenacé con gritar y romper el vidrio del carro”, reza el testimonio de la amiga de Diana.