Dos mujeres señalaron a un hombre de supuestamente haberlas tocado en sus partes íntimas mientras que se transportaban en el Metro de Medellín.

El hecho ocurrió el fin de semana y una de las afectadas grabó el video en el que acusa directamente a un joven, que negó haberla tocado a ella o a cualquier otra persona.

En las imágenes se ve que las otras personas que se movilizan en el Metro abuchean al hombre señalado de este delito. Al parar en una estación él fue capturado por las autoridades y llevado a un cuarto junto a las dos mujeres que lo acusaban.

Allí, una joven que se identificó como Valentina Cano le dijo a las autoridades y al acusado que “yo te cogí la mano hasta la sostuve para ver de quién era“, por lo que ella no tiene dudas de que sí fue él quien la tocó en sus partes íntimas.

Otra mujer que está al lado de ella expresó que “a mí me estaba haciendo así y me fui para adelante con la niña“, aunque el hombre seguía negándose a aceptar estos hechos.

Posteriormente, en Noticias Caracol, Cano dio más detalle de lo que pasó en ese transporte público.

“Yo sentí que me tocaron mi vagina y mandé la mano para quitarla, pero no vi quien era. Volvieron y me tocaron, pero más fuerte, entonces con mi mano agarré su mano y la alce para ver quién era y me di cuenta que era ese muchacho“, contó.