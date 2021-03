green

García fue señalado por mujeres que presuntamente se contactaron con la concejala de la Alianza Verde Lucía Bastidas, quien difundió lo ocurrido en redes sociales y medios de comunicación.

Bastidas dice que recibió varios correos en los que las jóvenes mujeres acusan al funcionario de “manipular y hacer violencia verbal y psicológica”, según indicó ella en Blu Radio.

“Ofrece ayuda a niñas de 20 años en adelante en iniciar su vida laboral a cambio de sexo. Les hace creer que las ayuda, que son pareja y las manipula psicológicamente”, reza una de las acusaciones difundidas por Bastidas en ese medio.

De igual forma, la concejala señaló que fue contactada por la mamá de una de las presuntas víctimas. La mujer le contó que su hija afrontaba una crisis de ansiedad por lo que habría ocurrido.

“Mi hija cayó en las manos depredadoras de él; ahora estoy corriendo el riesgo que se quite la vida en cualquier momento. Anoche presentó un caso grave de ansiedad que tuvimos que recurrir a la Secretaría de la Mujer. Hoy la ha llamado 10 veces rogando que no se denuncie nada, pero esta situación no se puede seguir presentando”, dijo la mamá de una de las jóvenes, según la concejala.

¿Qué dice Néstor Daniel García?

El ahora exfuncionario renunció a su cargo “para facilitar las investigaciones”, según detalló en su cuenta de Twitter.

“Siempre he dicho que en casos de abuso sexual o de violencias contra las mujeres hay que creerle a las mujeres. Estoy dispuesto a recurrir a todas las autoridades para facilitar las investigaciones. Por ello me aparté del cargo. La mejor defensa es ayudar a esclarecer”, indicó García en esa red social.

Este es el trino de García: