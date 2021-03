La víctima, que es funcionaria pública del municipio de Benito Juárez en Cancún (México), manifestó en el diario El Universal que el lamentable caso de acoso sexual se presentó en el marco del Día Internacional de la Mujer, mientras se dirigía en un bus hacía su casa.

De acuerdo con el testimonio de Aranda Zarate, el hombre que estaba al lado de ella en el vehículo sacó su celular y empezó a grabarle las piernas, ya que estaba vestida con una falda corta.

“Eran como las 2:00 de la tarde y debía entregar unos documentos de mi trabajo. Al regresarme, decidí tomar el transporte público. Cuando volteó, vi una luz hacia mí. Me di cuenta de que me estaba grabando descaradamente”, precisó.

La mujer, adicionalmente, señaló en el impreso que sintió mucha rabia y empezó reclamarle al sujeto por haberla filmado sin su consentimiento. De igual manera, enfatizó que el conductor del autobús la apoyó en todo momento.

“Grité de la rabia, me puse a llorar y me retiré. Me di cuenta que nos faltan protocolos, pues aquí en Cancún, lo que hizo ese señor es una falta administrativa y es motivo de arresto por parte de la autoridad cívica municipal”, agregó.