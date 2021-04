green

En las últimas horas produjo indignación en redes sociales un video grabado por una mujer que se subió a un bus en Bogotá y aseguró que un hombre que estaba ubicado en la parte trasera del vehículo se sacó sus genitales en frente de ella. La denunciante sacó su celular para registrar imágenes del señalado acusador y exponerlo públicamente a través de su cuenta de Instagram (@algavejo).

La mujer estaba absolutamente enojada por el acoso sexual que denunció públicamente y le gritó por varios minutos al hombre en cuestión. “¡Qué le pasa! Me lo acabó de mostrar. Llamen a la Policía. ¡Me acaba de mostrar el pene! Me dijiste que era una sumisa”, expresó con mucha rabia en el principio del video que compartió.

La situación se desató poco después de que ella se subiera a un bus que cubría la ruta entre la salida de Bogotá por la Calle 80 y el municipio de Guaduas. Los otros pasajeros que estaban en el vehículo no hicieron mayor cosa para colaborarle a la mujer, quien les pidió ayuda para que llamaran a un policía.

“¿A cuánta gente no le hace eso? A las niñas y todo. Así a cuántas personas más coge, a más mujeres”, agregó la mujer en una parte del video. El señalado acosador trató de bajarse del bus en un momento de la discusión y al ver que no pudo hacerle le gritó a su contraparte: “Está loca”. Eso indignó aún más a la mujer, quien le respondió instantáneamente: “¡Loca de qué! Vamos a levantarnos a trompadas. Loca de qué”.

En una parte del video se escucha que una pasajera que estaba en el bus le dice a la mujer que no maltrate al señalado acosador. Ella no entendía cómo le estaban diciendo eso y les explicó a los presentes, nuevamente, lo que había sucedido.

“¿No lo maltrate? Me mostró el pene allá. Me lo sacó todo el muy degenerado. Yo no tengo por qué estar inventando cosas que no son. Degenerado. Eres un malparido depravado. No importa que seas chef. Eres un depravado y tienes un problema psicológico”, concluyó la denunciante.

La grabación que compartió ella se ha compartido profusamente en las redes sociales durante las últimas horas, con mensajes de rechazo contra el sujeto y de solidaridad hacia la mujer que compartió las imágenes. Este es el video en cuestión: