En un contexto donde las personas buscan celebrar con más intención, los centros comerciales de Parque Arauco proponen un San Valentín centrado en los pequeños gestos, el tiempo compartido y las experiencias sencillas que realmente conectan.

Durante esta fecha, los malls de Parque Arauco ofrecen planes accesibles que invitan a disfrutar sin excesos: opciones gastronómicas para compartir, espacios para encontrarse con amigos o en pareja, y alternativas de moda y detalles pensados para regalar con sentido.

En Parque La Colina, los visitantes podrán disfrutar de la estación ‘El Match’, un espacio exclusivo creado en alianza con la marca Mercari para celebrar este próximo sábado, desde las 12:00 m. Además, para complementar la jornada, el centro comercial ofrece una amplia variedad de opciones de regalo y moda con estilo, con alternativas accesibles que se ajustan a todos los gustos y presupuestos.

En Parque Fabricato, de Bello, Antioquia, habrá show itinerante, música en vivo desde las 4:00 pm para celebrar y disfrutar de esta fecha tan especial. Además, el 15 de febrero habrá Viejoteca al Parque (y el 15 de marzo). Los visitantes podrán bailar y disfrutar de los mejores hits de cumbia, porros y gaitas, todo en su formato más clásico, desde las 4:00 p. m.

También en Parque Caracolí, de Bucaramanga, se tendrá música en vivo en la zona social y personajes itinerantes que entregarán colombianas a quienes lo visiten. también podrán disfrutar de una oferta gastronómica variada.

Y en Parque Alegra, de Barranquilla, habrá una presentación de experiencias gastronómicas especiales para parejas y grupos de amigos en ‘La Social’.

Por otro lado, Nuestro Bogotá, próximo a cumplir sus primeros 5 años de funcionamiento, presentó sus principales resultados operacionales y financieros durante el 2025. El proyecto, que cuenta con 158.000 metros cuadrados construidos, de los cuales 57.000 son de área arrendable, superó sus registros de 2024 y volvió a experimentar su mejor año desde que abrió sus puertas.

En ese sentido, el centro comercial generó ventas por 88,5 millones dólares (más de COP 323.000 millones de pesos), lo que representa un incremento interanual del 12 %. Dicha dinámica estuvo jalonada por las categorías de gastronomía (35 %), moda (30 %), supermercado (9 %), entretenimiento (7 %) y servicios de salud (7 %).

Con respecto a su tráfico, el complejo recibió a 11.052.436 visitantes, dato en el que se evidenciaron incrementos en todos los meses del 2025, con especiales alzas en enero (+12,99 %), abril (+13 %) y mayo (+19,33 %), en los que se creció a doble dígito. Así mismo, en cuanto al tráfico diario promedio: todos los días de la semana presentaron subidas; el sábado, con una media de 33.797 usuarios, fue el día más concurrido; y el lunes, con una subida de 13,97 %, fue el día con la mayor variación ascendente.

De igual manera, la ocupación comercial cerró el 2025 en 89,8 %, indicador que estuvo impactado positivamente por el rubro de entretenimiento. Aquí las aperturas de Súperkarts, PadelTown y un millón de ilusiones (tienda de variedades) fueron las que más metros cuadrados aportaron en este renglón.

“Nuestro Bogotá, a diferencia de otros centros comerciales, se diseñó para 4 tipos de visitantes simultáneamente: residentes de Engativá y Fontibón, trabajadores del ecosistema Connecta, viajeros del Aeropuerto El Dorado y el Puente Aéreo, y huéspedes de la zona -con una alta concentración hotelera-. Esto nos da una gran ventaja competitiva y es parte de las razones por las cuales, en menos de 5 años, estamos consolidándonos en el competido mercado del occidente de la capital”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.

