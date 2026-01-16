La caída del dólar hasta niveles cercanos a $ 3.600 representa un beneficio para los consumidores y viajeros, pero supone un fuerte golpe para los exportadores colombianos.

La revaluación del peso, impulsada en parte por la entrada masiva de divisas debido a la emisión de deuda del Gobierno, ha reducido los ingresos que reciben las empresas por cada dólar exportado.

En los últimos doce meses, el peso se ha apreciado cerca de 17 %, lo que afecta la competitividad, presiona los márgenes y desincentiva la inversión, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

Si se mantiene esta tendencia, los exportadores dejarían de percibir alrededor de 20 billones de pesos al año, y solo en bienes no minero-energéticos la pérdida sería de 11,8 billones.

Sectores como el café, el banano y las flores están entre los más afectados, ya que reciben menos pesos por sus ventas externas mientras enfrentan mayores costos laborales e inflacionarios.

También el petróleo sufriría impactos relevantes, reduciendo ingresos fiscales y regalías.

Ante este panorama, los gremios empresariales piden al Gobierno una estrategia fiscal más sólida que evite una apreciación excesiva del peso, pues consideran que una tasa de cambio tan baja se convierte en un desincentivo estructural para la producción, la inversión y el empleo formal.

¿Por qué el dólar sube y baja en Colombia?

El dólar sube y baja en Colombia principalmente por la relación entre la oferta y la demanda de divisas, influida por factores internos y externos. Cuando hay más personas y empresas queriendo comprar dólares que venderlos, el precio sube; cuando ocurre lo contrario, baja.

Uno de los factores más importantes es la economía de Estados Unidos: si la Reserva Federal sube las tasas de interés, muchos inversionistas llevan su dinero a ese país buscando mayor rentabilidad, lo que hace que el dólar se fortalezca y encarezca frente al peso.

También influyen los precios del petróleo, ya que Colombia es exportador. Cuando el petróleo sube, entran más dólares al país y el peso se fortalece; cuando baja, disminuyen los ingresos en divisas y el dólar tiende a subir.

Otro elemento clave es la confianza en la economía colombiana: la estabilidad política, las decisiones del Gobierno, el nivel de deuda y el manejo fiscal influyen en si los inversionistas ven al país como un lugar seguro para invertir.

Además, factores como el turismo, las remesas y el comercio exterior afectan el flujo de dólares. En resumen, el precio del dólar en Colombia es el resultado de una combinación de factores internacionales, económicos y políticos que cambian constantemente y hacen que la tasa de cambio sea variable.

