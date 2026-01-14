Se trata del reconocimiento más prestigioso del sector tecnológico, otorgado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

Sigue a PULZO en Discover

Este galardón, que incluye un premio de 2 millones de dólares, destaca su visión, liderazgo y papel pionero en el desarrollo de la computación acelerada, una innovación que ha transformado profundamente la industria tecnológica.

Bajo su dirección, NVIDIA se convirtió en la primera empresa en superar los 5 billones de dólares en capitalización bursátil en 2025 y revolucionó la informática con la invención de la GPU en 1999.

Este avance impulsó sectores como la medicina, la ingeniería, la robótica, los vehículos autónomos y, más recientemente, la inteligencia artificial generativa.

Lee También

La plataforma de computación acelerada de la compañía hoy es clave en el funcionamiento de centros de datos y fábricas de IA en todo el mundo.

El IEEE resaltó que las contribuciones de Huang no solo han ampliado las fronteras tecnológicas, sino que también inspiran a nuevas generaciones de ingenieros.

Al recibir el premio, Huang destacó que el reconocimiento pertenece a los miles de profesionales de NVIDIA que han construido el ecosistema CUDA y han llevado la informática más allá de la Ley de Moore, impulsando una nueva revolución industrial basada en la inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.