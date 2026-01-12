Lego dio un paso inédito en su historia al presentar, por primera vez en más de 70 años, una conferencia de prensa en el Consumer Electronics Show (CES) 2026, el evento tecnológico más grande del mundo. Allí, la compañía danesa reveló Lego Smart Play, un nuevo sistema que introduce los llamados Lego Smart Brick, ladrillos inteligentes que integran sensores y tecnología digital para transformar la experiencia de juego tradicional.

El anuncio marca una apuesta clara por llevar los clásicos bloques de construcción a la era digital, sin modificar su esencia física. El Smart Brick conserva la forma icónica del bloque 2×4, uno de los símbolos más reconocidos de la marca, pero incorpora en su interior componentes electrónicos que le permiten reaccionar a estímulos del entorno y a la interacción de los usuarios.

¿Cómo funciona el ladrillo inteligente de Lego?

El Smart Brick integra sensores de luz, color y sonido, además de un acelerómetro capaz de detectar movimientos, giros y golpes. Gracias a esta tecnología, el bloque puede responder en tiempo real a distintas acciones, activando luces, reproduciendo sonidos y generando efectos que buscan enriquecer el juego físico.

Estas reacciones permiten que el ladrillo cambie de color o emita sonidos específicos según el contexto en el que se utilice, creando experiencias dinámicas que combinan construcción y elementos digitales. Todo el sistema está pensado para funcionar de manera intuitiva, sin necesidad de pantallas permanentes o dispositivos externos durante el juego.

Uno de los aspectos destacados por la compañía es la modularidad del Smart Brick. Al mantener el tamaño estándar de los bloques Lego, el ladrillo inteligente puede incorporarse en cualquier construcción existente, lo que amplía sus posibilidades de uso. “Lo que lo hace especial es su tamaño, sus sensores y su inteligencia integrados; conectan entre sí y con la plataforma. Los niños pueden reutilizar ese ladrillo inteligente de cientos de maneras. Es imaginación sin límites en el juego físico”, explicó Tom Donaldson, vicepresidente sénior del Grupo Lego.

En cuanto a la energía, el Smart Brick se recarga mediante un nuevo cargador inalámbrico diseñado específicamente para esta línea, lo que facilita su uso continuo dentro de las dinámicas de juego cotidiano.

¿Qué es Lego Smart Play?

El lanzamiento no se limita únicamente al ladrillo inteligente. Lego Smart Play es una plataforma interactiva compuesta por tres elementos principales: el Smart Brick, las Smart Tags y las Smart Minifigures.

Las Smart Tags funcionan como etiquetas inteligentes que actúan como disparadores. Estas permiten programar el comportamiento del ladrillo para representar diferentes acciones, objetos o situaciones dentro del juego, ampliando las narrativas que los usuarios pueden crear.

Por su parte, las Smart Minifigures incorporan funciones que desbloquean reacciones específicas en el sistema. Estas minifiguras cuentan con estados de ánimo y sonidos diferenciados que se reproducen a través del altavoz integrado en el Smart Brick, añadiendo una nueva capa de interacción entre las figuras y las construcciones.

Con Smart Play, Lego busca integrar tecnología y juego físico en un mismo entorno, manteniendo la construcción como eje central. La presentación en el CES 2026 evidencia el interés de la compañía por explorar nuevas formas de juego interactivo, en un contexto donde la innovación tecnológica y el entretenimiento convergen cada vez más.