Un hecho de extrema violencia conmocionó al barrio Trinidad, en Medellín, la tarde del lunes 8 de septiembre, cuando un hombre de 65 años le roció gasolina a una habitante de calle y luego le prendió fuego mientras ella descansaba en un cambuche.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el ataque se registró hacia las 2:50 p.m. en el sector conocido como La Canalización, en la comuna 15. Aunque las llamas consumieron rápidamente la vivienda improvisada, la mujer logró salir con vida y fue auxiliada por vecinos y personal de la Cruz Roja, que la trasladaron a un centro asistencial.

Según reportes médicos, la víctima —cuya identidad no ha sido revelada— presenta quemaduras en el 60 % de su cuerpo y se encuentra en estado crítico, bajo sedación y con pronóstico reservado.

Gracias a la información entregada por la comunidad, la Policía logró capturar al presunto agresor minutos después, cuando intentaba huir por los alrededores del barrio Trinidad. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará en audiencias preliminares por el delito de lesiones personales agravadas y otros que puedan derivarse de la investigación.

El coronel Salomón Bello, vocero de la institución, señaló que aún no se conocen las motivaciones del atacante y rechazó lo ocurrido, reiterando el compromiso de las autoridades para garantizar justicia en este caso.

La comunidad expresó su indignación por el acto y pidió mayor acompañamiento institucional para proteger a la población en condición de calle, altamente vulnerable a este tipo de agresiones.

