En la mañana de este 8 de septiembre se filtró información sobre la indemnización que habría recibido Laura Villamil, la joven que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo en el restaurante Andrés Carne de Res.

Esto, a causa de un show de baile que llevó a cabo en el establecimiento el pasado 12 de agosto de 2024. Allí, Villamil sufrió quemaduras de consideración porque su traje se prendió en fuego y la respuesta de los empleados del restaurante no fue oportuna.

(Vea también: A ‘influencer’ le cayó ladrillo en la cabeza en Andrés Carne de Res y se quejó por desinterés)

Abogado de Laura Villamil desmiente versiones sobre indemnización

Ante los montos que se filtraron que habría acordado Andrés Carne de Res con la joven, Camilo Rojas, apoderado de la víctima, difundió a través de un comunicado que dicha información no corresponde al acuerdo legal vigente y que este debe mantenerse en reserva.

Lee También

(Vea también: Laura, bailarina de Andrés Carne de Res, impacta con imágenes inéditas de su recuperación)

“La información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales, en relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, no corresponde a la realidad del acuerdo, el cual goza de reserva legal“, aseveró.

Y agregó: “En atención a lo anterior, afirmar montos indemnizatorios pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”.

A través de su abogado, Laura Villamil también pidió a los medios de comunicación “no hacer referencia a su caso como referente de otras situaciones que puedan afectar al citado restaurante”.

Lee También

Esto se da debido a “que no hay conexidad con su caso, y volver a hacer visible una situación tan dolorosa para ella y su familia, interfiere negativamente en su proceso de recuperación”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.