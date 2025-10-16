A diferencia de episodios bochornosos que se viven en el país, una artista colombiana que originalmente estudió para ser abogada deja muy en alto los colores patrios en el exterior.

Reconocida como una de las artistas emergentes de Colombia con mayor proyección a nivel internacional, ahora llega a escenarios en los que grandes de la historia han dejado su huella.

¿Quién es María Esther Panesso Mercado, pintora colombiana?

La pintora colombiana María Esther Panesso Mercado a hacer parte de la prestigiosa Semana del Arte de París, donde expondrá su obra, del 28 de octubre al 2 de noviembre, en el histórico Salón de Otoño de París, cuna de grandes íconos del arte universal como Picasso, Matisse y Modigliani.

La artista tiene más de 500 obras vendidas en 12 países; exposiciones en Tokio, Londres, Madrid, Nueva York, Miami, México, Colombia y Chile; y varios reconocimientos a nivel nacional que destacan su talento.

Luego de un estricto proceso de curaduría adelantado por expertos internacionales, la obra de ‘Mercado’, como es conocida en el mundo del arte, recibió la codiciada invitación que hoy la convierte no solo en la tercera colombiana en alcanzar esta distinción, en los 122 años de historia del Salón de Otoño, sino también en la colombiana más joven en lograrlo, a sus 38 años.

“Para mí esto es un sueño. Nunca estudié arte, aunque pinto desde niña. Soy abogada de familia, me gradué de Negocios Internacionales y tengo un MBA en España. Hace 10 años defiendo a mujeres vulneradas. Pero fue en pandemia que comencé a pintar en serio. Me inspiran la valentía y la resiliencia de la mujer colombiana y latinoamericana”, aseguró ‘Mercado’, reconocida por la revista Forbes como una de las 50 colombianas más creativas del mundo.

No es la primera vez que esta artista bogotana se enfrenta a una curaduría de talla internacional. Fue en 2023 cuando expertos de la Universidad de Yale, luego de un riguroso proceso de selección, le abrieron las puertas del Museo Beka, en el mítico Rockefeller Center, de Nueva York (EE. UU.), donde expusieron y subastaron obras de su exposición ‘Mujer: el arte de ser valiente’, siendo así la primera colombiana en llegar a este prestigioso museo.

“Aunque en Colombia algunas veces me han rechazado porque no estudié arte, lo que hoy estoy viviendo a nivel internacional, en donde aprecian mucho mi obra, es producto del talento que Dios me dio, del apoyo incondicional de mi madre y de la fe y la disciplina que he tenido para levantarme todos los días a luchar por mis sueños”, señaló la artista, cuyas obras fueron tasadas a partir de los 12.000 euros, por el exigente staff de curadores del Salón de Otoño de París.

‘Mercado’ hoy sobresale gracias a los importantes espacios que viene conquistando en el mundo del arte, con exposiciones como ‘El Sagrado Femenino” y “Dualidades del Alma’.

Su mensaje sobre la resiliencia y valentía de las mujeres; así como su técnica de pintura al óleo, con tonos dorados y plateados del acrílico, matizados con relieves en pasta (que comparte en su cuenta de Instagram @mariamercadoarte), son la marca registrada de una carrera que ella reconoce como el gran legado de su padre, quien la inscribió en clases de pintura.

¿Por qué es importante Semana del Arte de París?

La Semana del Arte de París es importante porque posiciona a la ciudad como uno de los epicentros mundiales del arte contemporáneo, combinando una oferta cultural diversa con una fuerte dimensión comercial.

Este evento se celebra cada octubre y gira en torno a la feria internacional Paris+ par Art Basel, organizada desde 2022 por Art Basel en sustitución de la histórica FIAC

Con sede en el Grand Palais Éphémère, Paris+ reúne a más de 150 galerías de todo el mundo y atrae a coleccionistas, curadores, artistas y figuras clave del sector.

Además de su componente comercial, la Semana del Arte despliega un ambicioso programa público en espacios como el Jardín de las Tullerías y el Palais d’Iéna, incluyendo instalaciones al aire libre y colaboraciones con museos e instituciones culturales, lo que democratiza el acceso al arte.

¿Cuál es el evento de arte más famoso del mundo?

Uno de los eventos de arte más famosos del mundo es la Bienal de Venecia (Venice Biennale), considerada por muchos como la exposición internacional más prestigiosa del arte moderno y contemporáneo.

Se celebra cada dos años en la ciudad de Venecia, Italia, y abarca disciplinas como artes visuales, arquitectura, cine, danza, música y teatro, lo que le da una amplitud multidisciplinaria que lo distingue.

La Bienal de Venecia fue fundada en 1895 con el objetivo de promover “las actividades más nobles del espíritu moderno sin distinción de país”.

En cada edición los países participan mediante pabellones nacionales, lo que añade una dimensión diplomática, cultural y política al acto artístico, ya que cada nación selecciona artistas representativos para exhibir sus límites identitarios o creativos.

