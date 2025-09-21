Desde el 20 de septiembre y hasta el 9 de noviembre, Bogotá se convertirá en un museo abierto gracias a la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25. Con la organización de la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), la capital vivirá una experiencia cultural sin precedentes en la que confluirán arte local, nacional e internacional.

La bienal BOG25 se diferencia de otros encuentros porque no tiene fines comerciales y es gratuito para todos los ciudadanos. En esta ocasión, el evento invita a mirar a la ciudad como una obra en sí misma y a reflexionar sobre urbanismo, espacio público, naturaleza y felicidad. Ciudad de México será la invitada de honor, lo que consolida a Bogotá dentro del circuito global de bienales que incluyen a São Paulo, Venecia y Sídney.

La programación incluye más de 200 artistas de 12 países y más de 25 sedes, entre espacios abiertos y convencionales. El Palacio de San Francisco será la sede principal, donde este sábado 20 de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán, junto al secretario de Cultura, Santiago Trujillo, dieron inicio a este festival de las artes que se tomara a toda la ciudad por más de un mes.

El eje curatorial, titulado ‘Ensayos sobre la felicidad’, busca abrir una conversación sobre lo que significa habitar la capital, lo que une a sus ciudadanos y lo que los diferencia.

La Alcaldía de Bogotá precisó que la Bienal es codirigida por Diego Garzón y Juan Ricardo Rincón, con asesoría de José Roca y un equipo curatorial conformado por María Wills, Jaime Cerón y Elkin Rubiano. Los subtemas —entre ellos ‘Ocio radical’, ‘Esoterismo ambiental’ y ‘Optimismo tóxico’— plantean miradas críticas sobre la relación entre ciudad y bienestar.

El Eje Ambiental, antes conocido como la Avenida Jiménez, será el recorrido central de BOG25. A este espacio se sumarán museos, universidades y escenarios en varias localidades. También habrá una agenda académica gratuita en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Durante la inauguración, que logró reunir a miles de bogotanos en la Plaza Cultural La Santamaría, antes Plaza de Toros, los asistentes lograron apreciar el espectáculo ‘La casa común’ con México como eje central y la participación de DJ Ali Gua Gua, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el escritor Juan Gabriel Vásquez.

El ‘show’ de luces que convierte a la Plaza Santamaría en una maloca luminosa se repetirá nuevamente este domingo 21 de septiembre a las 6:00 p. m. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Con BOG25, la Alcaldía de Bogotá busca consolidar a la capital como una plataforma de arte de talla mundial, fortalecer su ecosistema cultural y proyectar su imagen internacional.

