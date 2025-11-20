Así como grandes figuras femeninas en Colombia están afectadas, las cifras sobre el acoso telefónico hacia las mujeres a nivel nacional son cada vez más alarmantes al convertirse en un fenómeno persistente de violencia digital, reveló un reciente estudio de la aplicación Truecaller.

Nueve de cada diez mujeres en el país han recibido llamadas o mensajes de texto con contenido sexual o inapropiado no solicitado, una tendencia que evidencia la vulnerabilidad en los espacios digitales.

De acuerdo con los datos, el 64 % de las llamadas o mensajes provienen de números desconocidos, lo que impide a las víctimas colombianas denunciar fácilmente a los acosadores. Además, se trata de un patrón recurrente, ya que el 24% de las mujeres reporta recibir este tipo de llamadas varias veces al mes, lo que causa un estado de alerta constante y prolongado.

Los patrones temporales del estudio muestran que el acoso telefónico hacia las mujeres en Colombia aumenta hacia el final de la semana, con los viernes (28 %) y sábados (35 %) como los días más críticos.

En cuanto a los horarios, el 47 % de las llamadas o mensajes se concentra entre las 8:00 p.m. y la medianoche, mientras que la tarde (de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.) representa el segundo pico de actividad (22 %).

El acoso no solo afecta la tranquilidad de las mujeres, sino también su bienestar emocional. El 50% de las víctimas manifestó sentir rabia como principal reacción, mientras que un 42% reportó experimentar miedo, lo que ha llevado a muchas a evitar contestar números desconocidos.

La investigación fue hecha por Truecaller, experta de identificación de llamadas y bloqueo de spam. La aplicación, con más de 450 millones de usuarios activos en el mundo, busca crear conciencia sobre la violencia digital y promover una comunicación más segura para las mujeres, reafirmando su compromiso con la seguridad y el respeto en el entorno digital.

En sintonía con los esfuerzos internacionales, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a los habitantes de todos los continentes a alzar la voz contra la violencia en todas sus formas.

Con este estudio, Truecaller visibiliza un problema que afecta a millones de mujeres y que exige acciones urgentes para garantizar su seguridad y bienestar tanto en el mundo físico como en el digital.

La aplicación se une a la lucha contra la violencia contra la mujer, ofreciendo una herramienta eficaz en la identificación de llamadas y bloqueo spam, para comunicaciones más seguras.

¿Cómo actuar ante acoso telefónico y digital en Colombia?

Actuar ante el acoso telefónico y digital en Colombia requiere tanto prudencia como conocimiento de los canales legales disponibles.

Recolectar pruebas concretas: guardar los mensajes de texto, correos, capturas de pantalla, grabaciones de llamadas o cualquier evidencia que muestre el patrón de acoso.

Bloquear inmediatamente al acosador en todos los medios digitales. En redes sociales, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas, configura las cuentas para restringir el acceso a personas desconocidas o molestas.

Usar las plataformas oficiales para denunciar. Para los delitos informáticos puedes acudir al sistema virtual “A Denunciar” de la Policía Nacional y la Fiscalía, donde está la opción “Delitos Informáticos”, según indica la Policía Nacional.

de la Policía Nacional y la Fiscalía, donde está la opción “Delitos Informáticos”, según indica la Policía Nacional. Reportar llamadas o mensajes sospechosos al CAI Virtual de la Policía Nacional , a través del chat en línea.

, a través del chat en línea. Si el acoso tiene connotación de violencia de género, el Ministerio TIC recomienda denunciar ante la Fiscalía o la Policía, incluso si aún no es considerado un delito penal específico.

En casos graves, como contenido de abuso sexual infantil o amenazas, puedes usar la plataforma Denuncias MASI del MinTIC .

. No ignorar el impacto emocional: buscar acompañamiento psicológico o de redes de apoyo. La combinación de denuncia legal y protección emocional es clave para la recuperación y seguridad.

Reportar el caso a entidades como la Defensoría del Pueblo o líneas de atención para violencia, si el acoso es muy severo, persistente o crece con el tiempo.

