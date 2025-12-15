Un hombre de aproximadamente 47 años murió dentro de un bus zonal del SITP que se dirigía hacia el sector de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. El hecho se registró mientras el vehículo transitaba con normalidad y el pasajero permanecía sentado en una de las sillas.

Según la información compartida por el periodista ‘Gato’ Gómez, los demás usuarios del bus inicialmente creyeron que el hombre estaba dormido. Sin embargo, al intentar verificar su estado, se percataron de que no presentaba signos vitales, lo que causó alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

El caso ocurrió en el barrio San Blas, a pocos metros de la Alcaldía local de San Cristóbal. Las autoridades correspondientes atendieron la situación en el sitio para adelantar los procedimientos establecidos y determinar las posibles causas del deceso del usuario de ese bus de transporte público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Por su parte, la identidad del fallecido tampoco se ha dado a conocer, pero las imágenes permiten apreciar que el vehículo de color amarillo se detuvo en la vía para que los pasajeros pudieran bajarse y que el personal encargado logren hacer sus pesquisas y dar mayor claridad de lo acontecido.

Igualmente, hasta el momento, el Servicio Integrado de Transporte (SITP) no se ha pronunciado al respecto en su página web ni en redes sociales, pero se espera que en el transcurso del día se de a conocer más información a la ciudadanía y a la familia del ciudadano muerto en la mañana de este lunes de diciembre en la ciudad de Bogotá.

