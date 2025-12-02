A esta hora se presentan fuertes manifestaciones en la calle 26 con transversal 91, lo que está generando un grave caos vehicular para conductores y usuarios de Transmilenio. La situación ha afectado especialmente la movilidad hacia el aeropuerto El Dorado, donde el tráfico avanza con extrema dificultad y se registran retrasos considerables.
Al lugar ya llegó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo Esmad) para intentar controlar la situación, mientras que entre los manifestantes se encuentran integrantes de comunidades indígenas, según informó @gatonoticiasbogota. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas y planear desplazamientos con anticipación debido a las complicaciones que persisten en este importante corredor vial.
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
"Nos tenían estudiados": habló trabajador de joyería robada en centro comercial de Bogotá Videos muestran el violento robo a joyería en Bogotá; delincuentes provocaron pánico Fechas y horarios del madrugón en El Gran San para diciembre en Bogotá Estas son las 19 zonas de Bogotá donde la rumba podría extenderse hasta las 5 de la mañana
(Vea también: Conductor en Bogotá no aguantó trancón, se las dio de Toretto y mandó camioneta por lugar impensado)
Transmilenio informó problemas en la calle 26
Según el último reporte de Transmilenio, las estaciones de Modelia, Normandía y avenida Rojas quedaron fue de servicio temporalmente, así como el portal El Dorado. Se recomienda a todas las personas que deben tomar un vuelo salir con anterioridad, pues la situación de tránsito es grave.
⏰ #TMAhora (9:43 a.m.)
📍Av. Calle 26 con carrera 94
❌Al momento se suspende temporalmente el servicio en Portal Eldorado y las estaciones Modelia, Normandía y Av. Rojas.
🔵Las utas de TransMiZonal activan desvíos. pic.twitter.com/6uiHDfPO1G
— TransMilenio (@TransMilenio) December 2, 2025
En los videos compartidos se observa a un grupo de indígenas bloqueando la calle, justo debajo del puente peatonal del portal El Dorado. Funcionarios de la Alcaldía de Bogotá hace presencia en el lugar para intentar mediar y descongestionar la zona.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO