A esta hora se presentan fuertes manifestaciones en la calle 26 con transversal 91, lo que está generando un grave caos vehicular para conductores y usuarios de Transmilenio. La situación ha afectado especialmente la movilidad hacia el aeropuerto El Dorado, donde el tráfico avanza con extrema dificultad y se registran retrasos considerables.

Sigue a PULZO en Discover

Al lugar ya llegó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo Esmad) para intentar controlar la situación, mientras que entre los manifestantes se encuentran integrantes de comunidades indígenas, según informó @gatonoticiasbogota. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas y planear desplazamientos con anticipación debido a las complicaciones que persisten en este importante corredor vial.

(Vea también: Conductor en Bogotá no aguantó trancón, se las dio de Toretto y mandó camioneta por lugar impensado)

Transmilenio informó problemas en la calle 26

Según el último reporte de Transmilenio, las estaciones de Modelia, Normandía y avenida Rojas quedaron fue de servicio temporalmente, así como el portal El Dorado. Se recomienda a todas las personas que deben tomar un vuelo salir con anterioridad, pues la situación de tránsito es grave.

⏰ #TMAhora (9:43 a.m.) 📍Av. Calle 26 con carrera 94 ❌Al momento se suspende temporalmente el servicio en Portal Eldorado y las estaciones Modelia, Normandía y Av. Rojas. 🔵Las utas de TransMiZonal activan desvíos. pic.twitter.com/6uiHDfPO1G — TransMilenio (@TransMilenio) December 2, 2025

En los videos compartidos se observa a un grupo de indígenas bloqueando la calle, justo debajo del puente peatonal del portal El Dorado. Funcionarios de la Alcaldía de Bogotá hace presencia en el lugar para intentar mediar y descongestionar la zona.

* Pulzo.com se escribe con Z