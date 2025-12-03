La mañana de este miércoles 3 de diciembre se presentó una fuerte congestión en la Autopista Norte, a la altura de la calle 233, frente al centro comercial Bima, luego de que un camión de Indumil que transportaba 32 toneladas de Anfo sufriera una avería y se partiera en dos. El hecho activó inmediatamente los protocolos de seguridad debido al tipo de material que llevaba la carga.

En las imágenes compartidas por Bogotá Tránsito en X se observa que la zona fue acordonada mientras unidades especializadas del Ejército y personal de la concesión vial adelantaban un protocolo de contención. El semirremolque del camión quedó partido a la mitad, lo que incrementó las alertas debido al riesgo asociado al Anfo, un explosivo de alta potencia utilizado en minería y construcción.

En el punto se registra el paso lento de buses intermunicipales, vehículos de carga y automóviles particulares. Se espera que la congestión aumente con el paso de las horas, mientras se realiza el traslado seguro del material explosivo y se movilizan los otros seis vehículos que integraban la caravana de Indumil con destino a Soacha. [06:31 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta gestionan el tráfico en la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte – Sur. 🟠Ruta alterna: Carrera 7. 🚚El tractocamión varado se encuentra afectando un carril https://t.co/Vx9kZGeii1 pic.twitter.com/jo5OhvVnBq — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 3, 2025

Según los primeros reportes, el vehículo hacía parte de una caravana de seis camiones que se dirigían hacia el municipio de Soacha. La Concesionaria Ruta Bogotá Norte informó que la anomalía se habría registrado sobre la 1:48 a. m., momento en el que las autoridades iniciaron el cierre preventivo de uno de los carriles en sentido norte–sur para evitar riesgos adicionales.

El cierre de un carril comenzó a causar un importante trancón en las primeras horas de la mañana. El tráfico lento afecta a los conductores que se desplazan desde municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá, Tabio, Tocancipá y Sopó hacia Bogotá. Las autoridades recomendaron usar la carrera Séptima como ruta alterna para evitar el embotellamiento.

