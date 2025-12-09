Habitantes de un barrio residencial de La Ceja, Medellín, empezaron a aportar datos sobre los dos sujetos que atacaron con arma blanca a Jhony Alejandro Quirama Gaviria el Día de Velitas. Los implicados son reconocidos en el sector por episodios previos de violencia, un aspecto que ahora refuerza las sospechas de la comunidad sobre su participación directa en el homicidio. Cabe mencionar que el hecho ocurrió en el barrio El Concejo, donde la víctima compartía con su familia una celebración tradicional.

De acuerdo con allegados de la víctima, Quirama Gaviria estaba con sus hijos y su esposa cuando la tranquilidad se rompió por la detonación de pólvora. El Tiempo recogió el testimonio de un familiar que afirmó: “Jhony Alejandro, un hombre muy tranquilo y muy familiar, tomó la decisión de prender las velitas afuera de su casa en un barrio residencial de La Ceja y alrededor de la una de la mañana, un vecino con su amigo, con antecedentes de violencia y consumo de estupefacientes, empezó a detonar pólvora y lesionó a uno de los amigos que compartían con la familia”. Esta situación motivó a la víctima a acercarse a los responsables para pedir respeto.

El allegado continuó su relato con una explicación de lo ocurrido al momento del ataque: “Jhony Alejandro se desplazó al grupo de amigos a indicarles que por favor no tiraran más pólvora porque ya habían quemado a una amiga y la respuesta de estos dos sujetos fue propinarle puñaladas, una de las cuales fue en el corazón, que le generó la muerte casi inmediata a Alejandro, un gran ser humano, muy conocido y querido en el municipio de La Ceja”. Así mismo, se conoció que la agresión ocurrió frente a la familia y vecinos del sector.

Las autoridades cuentan con imágenes de cámaras de seguridad y fotografías que permiten identificar plenamente a los atacantes. Una autoridad local afirmó: “Ambos sujetos se encontraban armados con puñales. Inmediatamente lo atacaron, huyeron, como quedó registrado en cámaras de seguridad”.

Frente al caso, hay testigos dispuestos a declarar, incluso, un familiar de uno de los agresores entregó datos relevantes. La familia de Quirama denunció el caso ante la Fiscalía, aunque teme por su seguridad debido a que los atacantes son vecinos del sector.

