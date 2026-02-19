Una mujer y sus dos hijos pequeños resultaron heridos luego de ser atropellados por una conductora presuntamente en estado de ebriedad a las afueras de un jardín infantil frente al preescolar Bloom Academy, en Freehold Township, Nueva Jersey (Estados Unidos).

De acuerdo con reportes publicados por El Heraldo de México y el medio británico Daily Mail, el accidente ocurrió cuando la madre recogía a los menores a la salida del centro educativo.

Los hechos se habrían presentado el pasado viernes 13 de febrero, de acuerdo con información del medio mexicano. En las imágenes se observa cómo el vehículo avanza repentinamente y embiste a las tres personas, provocando que caigan al suelo.

Un automovilista bajo los efectos del alcohol impactó su vehículo contra la fachada de un centro escolar infantil en Freehold Township. El coche embistió de manera directa a una mujer y a sus pequeños. Las autoridades de Nueva Jersey aseguraron el área mientras los servicios… pic.twitter.com/NbAI07lVqk — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 19, 2026

¿Quién es la madre que fue arrollada junto a sus dos hijos en Nueva Jersey?

Según la información difundida por los medios citados, la víctima principal es una mujer identificada como Patrice Pisani, quien fue trasladada junto a los menores a un hospital cercano con lesiones, aunque se reportó que se encontraban fuera de peligro tras recibir atención médica.

Autoridades locales informaron que la conductora fue detenida en el lugar de los hechos. De manera preliminar, señalaron que presentaba signos de intoxicación por alcohol, por lo que fue sometida a pruebas correspondientes para confirmar su estado, de acuerdo con Daily Mail.

Asimismo, indicaron que se abrió una investigación por posibles cargos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol y lesiones causadas por accidente de tránsito.

