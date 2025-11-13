El 10 de noviembre de 2025, en Guaviare, Gustavo Petro ordenó una campaña de bombardeo contra las disidencias de las Farc en Guaviare, acción que, según el Ministerio de Defensa y el mismo presidente, dejó 25 miembros de ese grupo muertos.

La operación, enfocada en combatir a las fuerzas guerrilleras lideradas por Iván Mordisco, uno de los rebeldes más buscados del país, elevó nuevamente el clima de tensión.

Según informes militares citados por medios locales, la campaña concluyó con la captura de tres personas, entre ellas un herido, y con el rescate de tres menores que permanecían bajo control de la organización armada.

Además, las fuerzas militares incautaron material de guerra relevante, como granadas, fusiles, morteros y minas antipersonales. “Logramos neutralizar a más de 4.000 integrantes de grupos armados organizados este año, con un promedio de 13 neutralizaciones diarias, una de las cifras ofensivas más altas en los últimos años”, afirmó Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, en declaraciones a la prensa local.

Gustavo Petro habló ante la posibilidad de muerte de menores en bombardeos

No obstante, surgió un debate sobre la efectividad y la ética de este tipo de acciones. Durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, de este 13 de noviembre.

Petro asumió la responsabilidad total de estas acciones y reconoció los riesgos asociados. Indicó que la decisión final la tomó personalmente antes de viajar a Santa Marta para una cumbre de la Unión Europea.

“De ahí el bombardeo; siempre tiene un riesgo y es que, sin el conocimiento propio de las zonas, si la inteligencia falla, puede caer sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial. Soy yo el que toma la decisión”, indicó el Jefe de Estado en su discurso.

En la conmemoración por los 134 años de la Policía Nacional y la ceremonia de ascenso del curso 122, el Presidente @petrogustavo hizo un llamado directo a los menores reclutados por grupos armados: pidió que abandonen de inmediato cualquier organización vinculada al narcotráfico,… pic.twitter.com/Pi7EmZYo8n — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 13, 2025

Además, el mandatario le envió un mensaje a los menores que hacen parte de ese grupo armado para que abandonen las filas y aseguró que, de hecho, ya algunos “se entregaron”, pero no dio una cifra.

“25, para hablar de personas neutralizadas, 26 en este momento, la mayor parte muertas, y es lamentable, siempre lo he dicho. Y un número menor de capturados, incluso de menores de edad, que se entregaron, menos mal. Yo le pido desde aquí a todos los menores de edad que han sido llevados a la fuerza o voluntariamente que abandonen de inmediato toda organización de ejércitos privados del narcotráfico”, concluyó.

