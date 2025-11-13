El presidente Gustavo Petro confirmó un operativo contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca, como parte de las operaciones que se adelantan en la frontera con Venezuela.

“Hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias. En el departamento de Arauca, ambos, Guaviare y Arauca, Arauca más, limítrofes con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil”, expresó el mandatario.

“En el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil, porque corren fuerzas hacia allá buscando que el desastre que anuncian, pues se convierte en un espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio”, agregó el presidente en medio de un acto público de ascensos de la Policía.

Durante la ceremonia de ascenso en la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro confirmó un nuevo bombardeo en Arauca, en una operación contra las disidencias de "Iván Mordisco".

En su intervención, el primer mandatario también le mandó un mensaje directo a Estados Unidos, en medio de las tensiones diplomáticas y pocos días después de interrumpir la cooperación de inteligencia con dicho país. “Espero convencer al Gobierno de EE. UU. de que no cometa errores y que hagamos lo que está haciendo Colombia, que es mejor”, agregó el presidente.

Sobre el bombardeo y las operaciones recientes, el mandatario expresó: “Hemos fracasado tanto en este empeño en años anteriores, que ahora la Armada Nacional ha tomado el control de seguridad del puerto de Buenaventura”.

Cabe mencionar que el nuevo ataque se suma al de las Fuerzas Militares en Guaviare, también contra las señaladas disidencias de las Farc de Iván mordisco, en el que murieron 19 personas.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.