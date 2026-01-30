Momentos de pánico y angustia se vivieron durante la madrugada de este jueves 29 de enero en el barrio Villa Magdala, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, luego de que una banda de delincuentes armados ejecutara un violento hurto de vehículo a las afueras de una unidad residencial.

El hecho ocurrió hacia las 12:14 a. m., cuando las víctimas ingresaban al conjunto residencial después de regresar de una reunión familiar. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, un vehículo que los venía siguiendo les cerró el paso de manera abrupta, impidiéndoles avanzar.

En cuestión de segundos, cuatro hombres armados descendieron del automóvil de los delincuentes y encañonaron a los ocupantes del vehículo, obligándolos a bajarse por la fuerza. En medio del terror, las víctimas comenzaron a gritar desesperadamente “policía, policía”, lo que alertó a varios residentes del sector, aunque nadie pudo intervenir por el riesgo que implicaba enfrentar a los asaltantes armados.

“Estamos en shock total, en una angustia. Lo único que hacíamos era gritar para que alguien nos ayudara, pero con cuatro personas armadas uno no tiene posibilidad de hacer nada”, relató una de las personas afectadas.

Los delincuentes, que portaban tapabocas y armas de fuego, actuaron con rapidez y precisión. Además de robarse el vehículo, despojaron a las víctimas de todas sus pertenencias personales. De acuerdo con el testimonio entregado a las autoridades, el valor de lo hurtado superaría los 140 millones de pesos.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron del lugar en los dos vehículos, dejando a las víctimas en estado de shock a las afueras del conjunto residencial. El pánico se apoderó del sector, donde varios vecinos salieron de sus viviendas tras escuchar los gritos, encontrándose con la escena ya consumada.

Habitantes de Villa Magdala aseguran que este tipo de hechos se han vuelto recurrentes en la zona y que bandas dedicadas al hurto de vehículos estarían operando bajo el mismo modus operandi: interceptar a las víctimas justo cuando ingresan a sus residencias.

“Este modo de hurto ya se ha visto varias veces. Llegan hombres armados en carro o moto y dejan a la gente sin sus vehículos”, afirmó David Cárdenas, residente del barrio.

El caso ya está en manos de las autoridades. Los videos de las cámaras de seguridad fueron entregados a la Policía, que adelanta labores de identificación de las placas del vehículo utilizado por los delincuentes, así como la reconstrucción de la ruta de escape.

Las víctimas pidieron celeridad en la investigación y mayor presencia policial en la zona, ante el creciente temor por la inseguridad en el norte de Bogotá y la violencia con la que operan estas bandas delincuenciales.

